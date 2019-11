Las caras de la violencia

Mi carta de hoy va dirigida a todos aquellos que sufren violencia de cualquier tipo, sin importar el género. Aunque puedo equivocarme, creo que la violencia más simple empieza en las etiquetas que le dan a las personas. Somos mujeres o somos hombres. El término "trans" está demás. Si nació hombre y quiso ser mujer, entonces es mujer. La mujer "lesbiana", el hombre "gay", la persona "bisexual", el "gordito", el "raquítico", "travesti", "tonto", y un infinito etcétera de adjetivos innecesarios muestran la primera forma de violencia. Lo peor de todo esto es que muchas veces los adultos hablan delante de los niños porque suponen que no están escuchando, ya que parecen entretenidos con su juego favorito. Pero el error de "suponer" llega finalmente a un destino negativo. Muchos niños dicen la verdad sobre lo que ven o escuchan, pero muchos otros tienen un poco de maldad cuando son conscientes de lo que ocurre. Hoy tenemos más casos de discriminación que hace 50 años por varios factores que no creo tener autorización para nombrar. Y la discriminación es violencia. Machismo y feminismo también terminan en violencia. Desde siempre tuvimos casos de este tipo. Hoy, ambos grupos son inevitables. Gracias al primero existe el segundo. Ojalá las mujeres logremos la igualdad, pero también deseo que no nos vayamos al otro extremo. Ojalá que la violencia psicológica no se lleve a más personas. Este tipo de violencia es silenciosa, pero tan peligrosa como la física. La mente humana es maravillosa, pero cuando es maltratada puede traer al mundo a grandes criminales y psicópatas; puede crear personas suicidas y, por supuesto, llevárselas de inmediato. Los que discriminan, los que insultan, los que ofenden, los que culpan, los que se burlan, los manipuladores y otro infinito etcétera son capaces, queriéndolo o no, de destruir a una mente, a un individuo, a una familia. Lo único que puede salvarnos de la violencia psicológica es darse cuenta e irse a tiempo. Pedir ayuda si se pone difícil, aunque te amenacen. Aquel que grita o amenaza lo hace porque está lleno de miedos e inseguridades, así que tranquila y tranquilo, que en estos casos tienes "la sartén por el mango". Explíquenle a sus hijos y a todos los niños que puedan, a todas las personas que sufran violencia psicológica y a esas otras de las que sospechen que la sufren. Que el agresor tiene miedo, está inseguro y que se pueden salvar. salvemos mentes. salvemos vidas.

Carta en defensa de la vida

Recientemente, azuzadas por las declaraciones del futuro presidente, una nueva ola pro abortista se ha esparcido por el país. No puedo más que reiterar los argumentos que siempre he esgrimido para oponerme a esta postura: el que las estadísticas oficiales desmienten la afirmación de que mueren miles de mujeres anualmente en nuestro país a raíz de los abortos ilegales; el que se afirme que un embrión no sólo no está vivo, sino que ni siquiera es humano. A lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo y ancho de nuestro planeta, distintos grupos de distintas sociedades usaron las más variadas excusas para denegar el estatus de ser humano a otros: raza, religión, etnia, poder adquisitivo, origen, ancestros, nacionalidad, sexo, orientación sexual. Y la lista sigue. ¿Qué clase de sociedad construimos cuando un sector de la sociedad, grande o pequeño, se arroga este derecho? ¿Una sociedad más justa, más igualitaria? La historia ya ha respondido a estas preguntas. Si acallamos sus lecciones, una vez más estaremos condenados a repetirlas.

Un honesto comportamiento

Con atención he leído el extenso reportaje que este diario le hizo a la señora intendenta Mónica Fein. Las preguntas y respuestas no me tomaron por sorpresa, en cuanto a la certeza y convicciones con que la señora Fein se desenvolvió en el áspero y no siempre reconocido mundo de la política. La facilidad de crearse de opositores destructivos ponen a prueba la fortaleza de cualquier bien intencionado. La señora intendenta, primera y única mujer en llegar a tan complejo cargo, lo ha hecho con una energía y capacidad que los rosarinos la deberán tener siempre en el recuerdo por su espíritu de lucha y respeto a su ciudad. Una frase que me impactó fue cuando dijo: "Me voy con la misma casa y el mismo auto con los que asumí". Si esto lo hubiese dicho en Noruega, Dinamarca o Uruguay hubiese sido un despropósito, pero decirlo en un país como el nuestro, plagado, salvo excepciones, de corruptos, no es poca cosa. Señora Fein, renueve su casa y compre un auto nuevo, estoy seguro que el origen de tal inversión viene sólo de su honesto comportamiento.

Solidaridad con el pueblo boliviano

Desde la Asociación de DDHH de Cañada de Gómez nos sumamos a las voces de organizaciones de todo el mundo para repudiar enérgicamente los acontecimientos que terminaron en el golpe de Estado en Bolivia. Y reclamamos por la urgente restitución de los cargos de presidente y vice. Parte de las fuerzas represivas del estado que desconociendo los resultados electorales, destituyen a los gobernantes, empujándolos a una renuncia forzada, a la vez que desconocen el estado de derecho de los ciudadanos. Parece increíble, pero a la luz del discurso impartido por muchos medios de comunicación y la vergonzosa posición del gobierno nacional, que paradójicamente dicen ser defensores de la República y los valores democráticos es necesario rearmar la definición. Es un golpe de Estado. avalado y promovido por los sectores concentrados de poder imperialista y por sus socios locales. Que no les "tiembla la mano para apuntar las armas contra la autodeterminación de los pueblos que plantean un desarrollo a contramano del orden mundial. Como lamentablemente está ocurriendo también en Chile, la violación a los Derechos Humanos alcanzó una escalada que nos retrotrae a viejas épocas de violencia descarnada que creíamos sepultadas. Y en el caso de Bolivia, país plurinacional, donde autoproclamados, en nombre de no sabemos que dios, levantan la Biblia mientras pisotean el estandarte de los pueblos originarios, son cinco siglos los que se nos vienen a la memoria. Como dijo Evo Morales, "mientras siga vivo seguiré haciendo política". Que toda esta gran convulsión de los pueblos sirva para marcar un crecimiento organizativo de los de abajo, y que sea la política soberana, libre de intereses mezquinos la que encamine una superación a esta crisis.

Peatonal Córdoba al 800, tierra de nadie

Qué dirá el trabajador cansado de su actividad diaria cuando encuentre su medio de locomoción para regresar a su hogar, su modesta bicicleta, ahora sin ruedas y hasta sin cadena, que dejó correctamente aparcada en el lugar previsto en la peatonal Córdoba entre Laprida y Maipú, irónicamente frente a la dependencia de Defensa del Consumidor. Si parece una contradicción que quien tuviera que vigilar cómo los contribuyentes debemos utilizar mejor los tributos, dejamos sentada la impotencia de un trabajador que sólo quiere regresar a su hogar, ahora en otro medio, porque ya no queda prácticamente nada. ¿Dónde están los servidores públicos, la Guardia Urbana y los policías provinciales que pasean por la gran urbe, que se comunican permanentemente por sus celulares vaya a saber con quién? Porque a los amigos de lo ajeno no los vieron pasar con un par de ruedas y una cadena de la maltrecha bicicleta, que ahora cortarán su atadura y tirarán a un corralón de materiales desechables.