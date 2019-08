La violencia es social, el acoso, el maltrato, la discriminación es un tema inserto y naturalizado en nuestra sociedad, y llega a las escuelas. Por ello no es correcto hablar de violencia escolar, la violencia es social. La culpa de que se produzca es de todos y la solución debemos encontrarla entre todos. Escuela, familia y Estado presente con recursos y herramientas para la prevención y resolución de los conflictos. Desnaturalizar la violencia como forma de solución ante el maltrato, apostar al diálogo siempre. El bullying es la consecuencia de un silencio pedagógico. El acoso escolar se produce cuando prima el individualismo sobre lo colectivo, la competitividad sobre lo cooperativo, el "no te metas" sobre el involucrarse, la mezquindad sobre la solidaridad. Cuando este escenario es el que reina en las escuelas, clubes, y sitios donde se sociabiliza, el agresor tendrá terreno fértil para hostigar, humillar, discriminar a través de sus burlas, bromas, agresiones físicas y psicológicas potenciadas a través de las redes sociales. El agresor probablemente también es víctima de maltrato en su seno familiar y no encuentra la forma correcta de expresarlo, de pedir ayuda y entonces recurre a la agresión de aquellos que tienen una personalidad débil, sumisa. El agresor cuenta además con el silencio y la complicidad de los observadores que permiten que estas situaciones se produzcan callando o participando activamente en el acoso, además de la pasividad de los adultos que no intervienen naturalizando este tipo de situaciones o peor aún echando culpas en otros adultos para evitar involucrarse y solucionar los conflictos. Cuando los adultos intervienen el acoso (bullying), maltrato y discriminación se terminan.

Arístides Alvarez

Para A. Fernández no existe el gris

Todo lo que opine Alberto Fernández estará teñido de la más absoluta convicción de que no puede ser de otra manera. Así, se lanzará a responder a cualquier pregunta que puedan formularle. La misma será tan contundente como, tal vez, no cierta. Entonces, con la misma facilidad de palabra que un experimentado "vendedor de transporte público" sacará como de la galera cualquier argumento para replicar cualquier pregunta. Podría decirse que es un don especial que tiene para decir y/o desdecirse, sin ponerse colorado, de lo que hacía había sostenido con la misma convicción pero en sentido contrario. El, como profesor universitario de derecho no puede decir, como lo hace (con indignación manifiesta), que Cristóbal López está "mal detenido", que tendría que estar esperando el juicio oral en libertad. Olvida, tal vez, el doctor Fernández que alguien que tiene inhibidos sus bienes no puede (ni debe) pretender desprenderse de los mismos porque con ello estará eludiendo a la Justicia y por ende entorpeciéndola y éste sólo es motivo más que suficiente para que un juez como el doctor Ercolini, cuyos fallos suelen ser muy sólidos, ordene su detención (que por otra parte lo aclaró en el mismo fallo). Otra cosa que olvida el doctor Fernández es que, en campaña, los candidatos suelen tener "permitidas algunas licencias", pero cuando con ellas se tergiversa la verdad, y por ende, se puede inducir al votante al error, las mismas tienen otra gravedad. Y esto, es necesario que se sepa.

Otto Schmucler

Patria, democracia y libertad

Una reciente Carta de Lectores alude a tres pilares fundamentales que sostienen una Nación: patria, democracia y libertad. Quien envió la misma hace un análisis comparativo simplista, poniendo en tela de juicio la tradicional costumbre autóctona del asadito de los domingos como si éste fuera poco concerniente a la trágica situación económica que estamos sobrellevando la mayoría de los argentinos. La actual gestión gubernamental es el "referente" más notorio de la negatividad y la aplicación de estos importantes vocablos a la práctica desde los mandatos constitucionales que nos obligan, por ley y por dignidad, a ser ejecutados y cumplidos. Mala administración de los recursos genuinos o "prestados", volcados a transacciones interbancarias, cual una gigantesca mesa de dinero, con fugas sospechosas de divisas que son restadas al servicio de la producción y el trabajo. Con el agravante de casi socavar nuestra autarquía, por el histórico endeudamiento a que somos sometidos, y que advertimos en su momento y no fuimos escuchados. La tarea trascendental de llevar la nave a buen puerto la tuvieron durante cuatro años. Y por impericia perdieron su oportunidad histórica. Por lo tanto, para recuperar ese basamento que nos da dignidad y honra, patria, democracia y libertad, necesitamos que cedan el timón, porque si siguen conduciendo como conducen, pronto debemos agregar a estos, nuestra soberanía.

María Rosa Rovira