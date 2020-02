La violencia contra los animales

Una entrevista publicada por este diario el domingo 16 de febrero hizo resurgir un funesto fantasma que creíamos sepultado. Las afirmaciones claras y explícitas del ingeniero agrónomo de apellido Pire provocaron estupor e indignación. Promover la cruenta matanza de palomas, con gomeras o rifles de aire comprimido, no sólo es inhumano y aberrante sino también ilegal porque viola lo dispuesto por dos leyes nacionales. El señor mencionado olvida que el objetivo de esos disparos o piedras no es una cosa o un cartón pintado para el tiro al blanco, sino un sujeto consciente, capaz de conductas inteligentes, un ser que siente dolor y es capaz de sufrir. La cadena de medios instaló sus palabras, caracterizadas por su irreverencia respecto a la vida de los animales, como la expresión de un experto. Sin embargo, se habla de aumento de la población de estas aves cuando no existe ningún registro o censo municipal, provincial o nacional que valide esa opinión. Por otra parte, ninguno de los efectores de salud estatales o privados dan cuenta de afecciones ligadas al contacto con las aves, a pesar de que niños y ancianos se deleitan con su compañía. Predicar la violencia hacia los animales no es gratuito. Mahatma Gandhi, que de no violencia conocía mucho, afirmó que quien es educado desde su más tierna infancia en el amor y el cuidado de los animales, difícilmente se convertiría en un ser agresivo durante su madurez. Y el presidente de EEUU a partir del mismo concepto firmó recientemente una ley que considera delito federal el maltrato animal. Quien inculca agresión origina hombres violentos. El Dalai Lama expresa: "Nuestras acciones afectan a los otros. Nosotros los seres humanos somos la única especie con el poder de destruir el mundo natural, tal como lo conocemos".

DNI 6.433.038

Un mamarracho de proyecto

El proyecto de algunas senadoras kirchneristas referido a las prisiones preventivas por delitos de corrupción es un mamarracho de tal envergadura que el sólo el hecho de tener que comentarlo pareciera darle algún viso de seriedad. Se trata, por una parte, de una iniciativa sobreabundante ya que el control de constitucionalidad y convencionalidad debe ser ejercido con carácter general, no sólo para casos de corrupción, y también con criterio general existen instancias recursivas y posibilidad de dictar nulidades si hay desvíos respecto del debido proceso. Pero todo ese fárrago de palabras está puesto para esconder lo único que les interesa a estas senadoras, que es lograr la impunidad de los corruptos que sean sus compañeros de ruta políticos. Es decir, se busca otorgarle un manto de protección a los políticos kirchneristas que se quedaron con recursos públicos y están detenidos por esa razón. Lo más desfachatado aparece en la pretensión de restringir a la prensa y de otorgarle a la "sensación" mediática supuestamente creada por ella, un efecto jurídico con relación a las prisiones preventivas. Si se aprobara este proyecto, poco quedaría del Estado de Derecho. Es imperioso y urgente que el presidente Fernández se pronuncie de modo categórico acerca de él, porque la mera sospecha de que lo comparta sería una pésima señal para los argentinos y para el mundo en momentos muy delicados como para jugar al chavismo.

Jorge Enríquez

Diputado nacional

Así no podemos vivir más

Les escribo para comentarle que soy del barrio Carlos Casado, más precisamente Virasoro al 2900. Estamos sufriendo todas las noches un hecho delictivo diferente. Por ejemplo, hace unas noches a un vecino le abrieron el portón de la casa, pero por suerte no les llevaron nada ya que un vecino escuchó ruidos y alertó a la policía que concurrió rápido. Al otro día rompieron un vidrio de un auto y robaron pertenencias, la noche anterior a ese hecho quisieron robar una batería de un auto a lo cual un vecino alertó a la policía y llegaron de inmediato, y con las descripciones que dieron los vecinos pudieron agarrarlos a los 45 minutos. Así son todas las noches en nuestro barrio, no podemos vivir más así.

Sergio Divirgilio