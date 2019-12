La vida de un perro está en riesgo

Todo comenzó con una viralización por Facebook de unos videos que mostraban a un perrito en un balcón, al rayo del sol con las persianas totalmente bajas, ladrando con desesperación en un edificio del centro de Rosario. En su intento por entrar, en un momento se subió a una mesa donde quedó al borde de la baranda, pudiendo caer al vacío. Las imágenes son estremecedoras. Con un grupo de vecinos de la zona de Corrientes y 9 de Julio decidimos hacer la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación el día viernes 29 de noviembre. La denuncia es por maltrato animal. Días después tuvimos que regresar para llevar las imágenes en el formato que nos solicitaron y cumplimos con este paso. Como no tuvimos novedades, el miércoles 4 de diciembre volvimos para ampliar la denuncia aportando testigos (que son cuatro) y pidiendo por favor que vaya alguien a rescatar a ese animal que tanto está sufriendo. Nos dijeron que había que esperar. Así, el 9 de diciembre regresamos y nos informaron que el oficio estaba en manos de la policía y que hay pocos recursos (móviles) para estos casos. El día 10 se presentaron los testigos a ampliar nuevamente la denuncia. Pasan los días y el perrito sigue ahí. Quienes viven cerca aseguran que la dueña es agresiva y no entiende razones. Y que nadie ha podido hasta el momento hacer nada. Sentimos una enrome impotencia porque se trata de una vida, porque escuchamos sus ladridos a toda hora, lo vemos rasgar las ventanas en el medio del calor insoportable, sin salida posible. Ojalá las protectoras, a las que pedimos también ayuda, puedan actuar. Los videos que son muy tristes, están a disposición. Rogamos que por medio de esta Carta de los Lectores en La Capital alguien se haga eco de esta injusta y dolorosa situación para un animal que no eligió este tortuoso modo de vida y que no tiene escapatoria.

Salvemos a niños y niñas de la calle

No quiero que haya niños y niñas ofreciendo pañuelitos de papel, fibrones o resaltadores. Ellos debieran estar jugando, no vendiendo ni implorando por una ayudita. A pesar de la corta edad, ya son víctimas tan enormes como inocentes. Habrán notado que casi todos cargan con las mismas mercancías. Y que casi todos se expresan de manera similar. Indudablemente no se trata de casualidad, sino de un entramado que abusa de ellos, utilizándolos, ultrajando sus derechos. Claro que el Estado tiene la obligación de protegerlos. Pero en el mientras tanto, pongamos en práctica una campaña silenciosa y generalizada para contribuir a liberarlos, para darles la posibilidad de volver a ser sólo niños y niñas: No les demos dinero. Aunque a primera vista no lo parezca, es una mejor forma de brindarles amor y auxilio. Cuando el trabajo esclavo de los infantes deje de ser redituable para quienes se aprovechan de ellos, quizá puedan volver a jugar. Y si el Estado aportara mayor presencia e intervención a través de los organismos y funcionarios con incumbencia en esta problemática social, con nuestro ínfimo granito de arena (y por supuesto que existen otras maneras de comprometerse) estaríamos contribuyendo a cambiar sus vidas.

Carta abierta a Hebe De Bonafini

"...que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación"(2 Co.5:19). Señora Hebe deje de sembrar cizaña. Si bien es cierto que hubo terrorismo de estado usted tendría que reconocer que parte de la "juventud maravillosa" de los 70' era extremista y asesina. Necesitamos memoria completa en este suelo para que la paz sea posible. De lo contrario seguiremos oscilando entre facciones que no logran comprender y perdonar para que un nuevo tiempo venga sobre Argentina.