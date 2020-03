La verdadera discriminación

Uno no alcanza a comprender, aceptar, la ausencia de contacto con la realidad que tienen nuestros representantes. Hace un par de años la actual presidenta del Concejo y la entonces concejala Gigliani presentaron un proyecto para que hubiera más personas por cuarto en los moteles y lugares de este tipo. Hoy el señor Toniolli pide que se erradique la categoría VIP en los boliches ya que la misma produce discriminación. La discriminación que ha sido y es la real es la que se ha ejercido en contra de los barrios de Rosario y de la gente carenciada por 30 años de gobierno socialista, y perfila que seguirá ya que los mismos no entran en la agenda de la presente administración, la que, dicho sea de paso, cuenta con los mismos secretarios de la gestión anterior, o sea el socialismo sigue en marcha. Discriminación es dejar a barrios como Cristalería, Lomas de Alberdi, Villa Moreno, La Espiguita, El Mangrullo, La Tablada, Las Flores, Tío Rolo, Alvear, Bella Vista, Villa Banana y cientos de otros, sin agua, sin veredas, sin recolección de residuos, sin protección policial, sin deporte municipal ya que es inexistente, sin cloacas, sin escuelas con custodia aunque algunas hayan sido saqueadas más de cinco veces, sin acceso a piletas de natación climatizada, sin ayuda económica de parte del Estado. Discriminación es no tener un albergue ni para chicos de la calle, ni para gente en la misma condición, el único que existe es privado y para hombres. Señores, por lo menos finjan que trabajan, sería bueno poder contar con proyectos que hacen a la vida de la ciudad.

Myriam Koldorff

¡Mirá quien habla!

Resulta que Juan Grabois, famoso haragán —por herencia directa— y dirigente social, acusó de "parásitos" a los productores agropecuarios, esos que trabajan de lunes a lunes y de sol a sol. Cómo puede ser que este verdadero parásito disfrazado de pobre tenga lugar en los medios y sea recibido con deferencia por algunos dirigentes políticos para descalificar a los que construyen, que son los que aportan para la supervivencia del Estado.

Alejo Uribe

Mis hijos me pertenecen

El director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas escribió un artículo en el cual asegura que la Educación Sexual Integral es necesaria desde el nivel inicial y que su propósito es brindar información correcta y científicamente comprobada para un ejercicio más pleno, responsable, respetuoso y cuidado de la sexualidad. Cuántas palabras para continuar diciendo que cada adolescente decidirá iniciar una vida sexual activa. Por otro lado, está en contra del "Pin Parenatal", que es un mecanismo que permite que los padres decidan qué tipo de contenidos deben recibir sus hijos. Él dice que la educación es una política de Estado. O sea que yo, madre, no debo educar a mis hijos de acuerdo a mis valores. En otro comentario, ataca a la religión diciendo que los milagros que narran no tienen asidero científico, como "convertir el agua en vino", y como la educación no es otra cosa que ciencia, no tiene validez. Quisiera que me explique científicamente el milagro de Fátima (Portugal) cuando el sol comenzó a girar ante siete mil personas y la lluvia que caía no las mojaba; y tantas otras cosas milagrosas de este siglo. Como docente le puedo asegurar que un niño seguro y feliz es aquel que encontró en su hogar valores firmes que guían su vida.

Angélica Giovagnoli de Coulter

Campana de silencio

Aún no aprendimos que las campanas de silencio compran el peor futuro. Quizás nunca logremos aprehenderlo y vuelto utopía, sueño e inalcanzable, lo justo, lo honesto y lo distinto nos ahogue de lejos en un "no fue". Puede que muchos perezcan sin haber sabido que era posible salvar un sueño. Cuando una pesadilla se vuelve "normal" y se acalla a quien osa predecirla, lo previsible pasa. ¿Tendremos el valor de asumirnos y, aunque temblemos, por una vez cambiar nuestra recurrente historia?

Karina Zerillo