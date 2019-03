La utopía de la pobreza cero

Más de trece millones de personas sufren la pobreza. La más alta de la década. El índice de pobreza actual, como reflejan las estadísticas, es de 34 por ciento. Uno de los objetivos de Mauricio Macri al iniciar su gobierno fue el de pobreza cero. Una utopía, que sólo se concibe en una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Un proyecto, deseo o plan ideal para la comunidad, que es improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable. Es en este contexto que el objetivo de Macri se sabía incumplible; era para la tribuna. La pobreza y la indigencia es la cara más dolorosa de la Argentina. El hambre y la pobreza no desaparecerá como consecuencia del aumento de disponibilidad o producción de alimentos; es indispensable, entonces, crear las condiciones necesarias para que la población que padece el hambre pueda tener un acceso fácil a ellos. La experiencia evidencia que el hambre no sólo suele ser el resultado de la pobreza, sino también su causa principal. La pobreza exime o aleja a las personas al acceso a los alimentos, ya sea por no contar con los medios para comprarlos ni tampoco para producirlos. Aquellos países que han hecho de la lucha contra el hambre una prioridad, han demostrado que con un fuerte compromiso político, social y económico, es posible obtener progresos en el corto, mediano y largo plazo. Franklin Roosevelt en uno de sus discursos en 1944 sobre el Estado de la Unión, había preconizado la aprobación de una Carta de Derechos Económicos: "Hemos comprendido claramente que la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económicas. Los hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras". Miremos de reojo a Venezuela.

Manuel Basanta

Verdades y consecuencias

Si hubo gente que en tiempos de dictaduras y desapariciones no hizo nada para apoyar a aquellas heroicas e impolutas Madres (de sus inicios) cuando éstas visitaban Santa Cruz y pedían, aunque más no fuera, un patio de colegio para reunir a compatriotas intentando despertar conciencias. Si hubo gente que en su juventud hizo dineros importantes expropiando propiedades a gente que no podía pagar sus vencimientos perdiendo con ello "bienes y dignidades" dentro de ese juego macabro entre usureros y empeñados. Si hubo gente que tuvo miradas tan distintas respecto al lugar que debía ocupar el Estado para salvaguardar los intereses nacionales cuando se privatizó YPF, para luego estatizarla pretendiendo con ello convencernos de que eran ellos los próceres que lucharon por recuperar la soberanía perdida (a consecuencia de "ellos mismos") con aquella estatización reciente. Porque 20 años son 20 segundos en la historia de un país. Si hubo gente que, con dineros desde el Estado, utilizó mejor que nadie el término "cooptar", llevando agua para su molino, a través de la pluma de "intelectuales" hasta ese momento olvidados, y garantizándose impunidad a futuro "colonizando tribunales, fiscalías y organismos de control" con adláteres judiciales, ¿por qué debería tener que creer que este ataque de "contrainteligencia" no es la consecuencia directa del efecto devastador (e indiscutible) que han tenido la aparición de unos cuadernos escritos por un chofer que, mientras transcurría la fiesta, describía con puntillosidad (y "en off") los detalles que estaban ocultos para el resto de los mortales?

Mario Andeguz





Ya es hora de poner límites

Argentina está siendo atacada por una mafia que la tiene presa y conduciendo hacia el precipicio. El ataque especulativo es un jaque a toda nuestra sociedad, empresas, pymes, pero principalmente a personas. La acción irresponsable de dejarlos actuar libremente es una actitud criminal o ingenua según se lea, pero que de todas formas nos lleva a la autodestrucción, pues no nos permite ningún movimiento o baja de las tasas de interés, generando una extorsión que no nos deja salir de la inflación ni de la recesión. Nos estamos hundiendo en beneficio de unos pocos, destruyendo empresas, credibilidad y futuro. Estamos gestando más marginalidad, más droga, más crimen, la sociedad responde enferma a una situación que no puede manejar y que pone en riesgo a nuestras familias. Debemos poner fin a esta acción, y nuestras autoridades deben entender que la libertad de mercado tiene límites en todo el mundo. Ese límite es la seguridad nacional que está siendo atacada por intereses bastardos. Esto no tiene nada que ver con la necesidad de achicar el déficit, esta acción hace imposible todo. Les ruego a nuestras autoridades repensar y tomar acciones que pongan límite a tanta destrucción.

Esteban Tortarolo