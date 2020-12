La triste desventura de perder a un familiar en pandemia

Todos sabemos que es súper engorroso perder a alguien más en un contexto así. El drama empezó cuando por error de los empleados del cementerio de Granadero Baigorria cuando mi pago anual estaba en el nicho de otra familia. No querían abrir nuestro nicho, nos ofrecían ponerlo en otro lado y después pasarlo. No accedimos y así fue como la señora encargada no dio el brazo a torcer obligándonos a ir a la comisaría a realizar la denuncia.