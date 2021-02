La sabiduría de un viejo sirio

Voy a causar gracia por el bajísimo nivel de mi participación y por el ejemplo que voy a exponer. Mi viejo, sirio y analfabeto aunque vivaz y buen comerciante, participaba de una discusión en nuestro negocio sobre una empresa de la que decían: “está fundida”. El preguntó por qué. Le respondieron: “No tiene efectivo, se le cayeron las ventas y cheques que cubrir”. Repreguntó: “¿Tiene stock de mercadería?”. Le contestaron que tenía, y mucha. “Entonces no está fundido, tiene que poner en movimiento el stock (bajar precios, hacer liquidación, abrir el negocio más temprano y cerrarlo más tarde, y entrará el efectivo. Una vecina contagia a la otra, y si no afloja podrá cumplir y salir del problema. Esto le pasa porque se quedó dormido y se dedicó mucho a la vida social”). Ahora bien, Argentina, con sus riquezas naturales y su enorme potencial inexplotado, ¿no tendrá a su clase política dormida o discutiendo filosofía, perdiendo tiempo valioso en lugar de balancear su enorme stock y con el resultado concretar un plan acorde y haciendo. ¡Haciendo! Frondizi y Frigerio hicieron algo parecido y largaron con el petróleo, y a pesar de los golpes reiterados (de los que participaban muchos que creíamos amigos) cambiaron la historia en 3 años y 9 meses. Pero me parece que no divagaban tanto. Mi viejo me enseñó cosas que no estaban escritas pero que por experiencia valieron bastante.