La responsabilidad de jóvenes y adultos

Y de paso enseñarles que el exceso de alcohol enferma la mente y destruye el hígado, contándoles que se puede disfrutar intensamente la maravillosa etapa de la juventud, sin estimulantes destructivos.

Todo ello con la grandeza de pedirles perdón por no haberlos sabido educar pensando en el otro y en sí mismos, por no haberles brindado valores de convivencia, y casi me atrevería a decir, por no haberles enseñado a vivir en sociedad especialmente cuando es acosada por la adversidad.

Quizás aún se pueda llegar a tiempo o quizás sea demasiado tarde. Sería bueno intentarlo, al menos para decir que no nos quedamos solamente con el espanto que nos produce verlos, como si no tuviéramos nada que ver.

Edith Michelotti

DNI 3.995.054