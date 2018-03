La repavimentación de la avenida San Martín

Al fin. Nuestra intendenta y nuestro gobernador han inaugurado por primera vez las obras de la avenida San Martín. Dice el diccionario sobre inaugurar: "Celebrar el estreno de una obra, de un edificio o de un monumento". En realidad, la obra era necesaria. Ha quedado muy bonita, pero las plantas del cantero central esperan que alguien se encargue de regarlas ya que las altas temperaturas las están secando. Ahora solamente resta esperar que finalicen y adecuen las obras (veredas, bicisendas, rampas, etcétera). Con ansiedad esperamos la realización de las obras de adecuación del pavimento en zona de parada de transporte público de pasajeros. Estimamos que en no más de dos o tres meses, veremos la maquinaria municipal reparando el pavimento asfáltico, que ya ha demostrado su inutilidad en el Metro Bus. Otro tema a reordenar es la construcción de rampas. Deben ser ubicadas donde dicen las leyes y ordenanzas, con una pendiente de no más 10 por ciento, ya que se prevé su uso por personas que se desplazan en sillas de ruedas y no para lanzar cohetes de la Nasa. Debo mencionar el esfuerzo puesto en la tarea por la empresa constructora y los funcionarios que han revisado que todo se haya hecho de modo correcto. Incluso la rampa ubicada en calle Biedma, esquina NE, que no conduce a ningún lado (no hay cruce peatonal). Una mención especial para el que diseñó, construyó y aprobó la colocación de una columna de toldo en la rampa de San Martín y bulevar Seguí (esquina SE). Realmente muy vistosa, pero anula el uso de la rampa. Por último, quisiera saber el destino del buzón de correo que retiraron de la esquina de 24 de Septiembre y avenida San Martín. No quisiera pensar que lo han guardado en algún domicilio particular.

Mario Oscar Buss

DNI: 11.939.019

marioscarbuss@gmail.com