La relación entre el brigadier López y San Martín

Complementando el excelente artículo del señor Raúl Pedemonte, de la Asociación Sanmartiniana de Rosario, titulado “San Martín y los caudillos del Litoral”, publicado en La Capital hace unos meses, creo oportuno incorporar unas reflexiones acerca de la especial admiración y respeto que el brigadier Estanislao López tenía para con el General San Martín. En el año 1823 estando ya San Martín de vuelta en Mendoza luego de la campaña libertadora de Chile y Perú, y conforme lo convenido con el general Bolívar, le comunican que su esposa Remedios de Escalada estaba muy enferma e imposibilitada de viajar a Mendoza, por lo que nuestro libertador tenía intenciones de viajar a Buenos Aires. Recibe entonces en octubre de 1823 una carta desde Santa Fe del brigadier López, misiva ésta que está citada textualmente por Pacho O’Donnell en su libro “Caudillos Federales”, por Leoncio Gianello en su libro “Estampas del Brigadier”, y en otros textos históricos y que me permito transcribir: “Sé de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de V.E. a aquella capital, será mandado juzgar por el Gobierno en un Consejo de Guerra de oficiales generales, por haber desobedecido sus órdenes en 1819 haciendo la gloriosa campaña de Chile, no invadir a Santa Fe y la expedición libertadora del Perú. Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido por haberse negado V.E. tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del Ejército de los Andes que se hallaba en la Provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a V.E. que, a su solo aviso, estaré con la Provincia en masa a esperar a V.E. en El Desmochado, para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Si V.E. no aceptase esto, fácil me será hacerlo conducir con toda seguridad por Entre Ríos hasta Montevideo”. O’Donnell comenta en su libro que San Martín le agradece a López el aviso y toma sus precauciones, advirtiendo a su enconado enemigo Rivadavia que viajará a Buenos Aires sólo para embarcarse hacia su exilio en Europa. El 22 de noviembre de todos los años en la ciudad de Santa Fe recordamos el natalicio del Patriarca de la Federación, ocurrido en 1786. Sería muy importante y significativo para una provincia unida que desde el año próximo esta conmemoración se realizara en Rosario, donde está emplazado el busto que lo recuerda.