La realidad y el tango Malevaje

Leer la noticia de que el Papa firmó una remera 21F, de los organizadores del acto celebrado en Lujan del 21 de octubre pasado, no hace más que ratificar sus sanos y fervientes deseos de pacificación en su queridísimo y "aún no visitado país". Con el mismo fervor pacificador pudieron rescatarse las palabras vertidas en su homilía por el obispo Radrizzani (quien tutelaba el Convento de General Rodríguez que cobijó los bolsos de López) quien detrás de sus ahumados lentes es probable que haya escondido más de una lágrima, tras su ruego por "pan, paz y trabajo". No podía faltar en medio de semejantes señales de apoyo a la paz y la concordia el presidente del frente político "Patria Grande", Juan Grabois, quien debió salir a aclarar que la incoherencia que los medios hegemónicos quisieron endilgarle, por el hecho de haber asistido a distintas entrevistas calzando zapatillas de la marca que denunció como una de las fábricas que esclavizaban a sus trabajadores, aunque más que raídas aparecían sucias (probablemente de tanto caminar, codo a codo en el barro, con los más necesitados). Ante semejante derroche de hipocresía debería finalizar mi carta como el tango Malevaje: "sólo me falta pa' completar, más que ir a misa e hincarme a rezar".

Juan José de Guzmán