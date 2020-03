Entiendo que la pregunta, hoy por hoy, no es "¿se pueden quemar los pastos de la isla?". Debería ser: "¿es sustentable continuar criando ganado en las islas?". La quema de pastizales para el rebrote de pastos blandos en la isla es una práctica inmemorial, sin embargo la habitualidad con la que se la lleva a cabo desde hace unos años parece impropia e inadecuada para un humedal. En efecto, antes de la creación de las represas río arriba, el agua crecía y producía no sólo la acumulación de nutrientes, sino la posibilidad cíclica de obtener pastos —canutillo, fundamentalmente— blandos y tiernos en las bajantes. Existía, por así decirlo, un ciclo virtuoso para la cría de ganado. Todo parece indicar, entiendo que como consecuencia de las regulaciones que imponen las represas, que aquellos movimientos naturales de ascenso y descenso del agua no se dan "naturalmente" en la actualidad e imponen la necesidad de la quema del pasto viejo para obtener el renuevo de pastos tiernos y dulces para el ganado. Entonces debemos preguntarnos si en las circunstancias actuales es posible (sustentable ambientalmente) seguir criando ganado en nuestras islas. La pregunta, que debe ser respondida técnicamente, no cuestiona sólo el inconveniente que padecemos los rosarinos por el humo que respiramos, sino también la posibilidad de un impacto negativo en el medio ambiente del humedal como consecuencia del uso de los suelos para ganadería.

Ernesto Cardenal, más que un poeta

Es posible marcar claramente las personalidades y trayectorias de Ernesto Cardenal, el poeta y pedagogo nicaragüense, y Karol Wojtyla, conocido como el Papa Juan Pablo II. En efecto, Cardenal optó por una vida de revolucionario orientando su existencia hacia la emancipación de los seres humanos vía la llamada teología de la liberación. Comprometido en la lucha contra el despotismo en todo tiempo y lugar. Cuando Juan Pablo II arribó a Nicaragua amonestó y castigó a Cardenal por sus acciones y conducta revolucionaria y rebelde. Es muy interesante observar la foto que registra el encuentro entre el jerarca y el liberador. Uno ofuscado por la desobediencia al dogma, el otro insumiso y desafiante a pesar de todo. Wojtyla fue subido a los altares. Fiel aliado del gobierno de EEUU. Sostén del capitalismo y personaje confiable de las dictaduras genocidas de Latinoamérica. Ernesto Cardenal permanecerá en la Tierra, trascenderá en sus poemas y en los corazones de las mujeres y hombres libres. Otros jerarcas y tiranos serán algún día sólo un mal recuerdo de un tiempo del desprecio.

La tarjeta del Banco Municipal

Soy usuaria de la tarjeta de crédito del Banco Municipal de Rosario desde hace casi un año. Aún no he logrado que me envíen el resumen de cuenta en tiempo y forma. Acabo de llamar al 0810-3452686 de dicho banco (Atención al cliente para reclamos), hable con una señorita, Eliana, y me dijo que ella "no posee las mismas herramientas que las otras personas", que oportunamente, y a mi pedido, me han enviado el resumen. Le pedí que me contacte con alguien que sí las tenga, pero no tuve éxito. Ningún empleado del Banco Municipal, al menos en el día de hoy, tiene las herramientas para hacerme llegar el resumen de cuenta por correo electrónico. Es decir, tengo que pagar sin poder controlar. Aclaro que me descuentan de home banking todos los meses, de manera arbitraria; y que el gasto de mantenimiento de resumen se me sigue cobrando. O sea, tengo que salir de mi lugar de trabajo, ya que el horario bancario coincide con mi horario laboral, para obtener el resumen de cuenta. Y sí, es Municipal de Rosario. Mucho no se puede esperar.