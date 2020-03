La quema en las islas

Recientemente, el intendente de la ciudad de Victoria atribuyó los incendios en las islas a rosarinos que iban allí a comer un asado durante los fines de semana. Es encomiable que su administración haya destinado los ingentes recursos necesarios para identificar a los autores como oriundos de nuestra ciudad, los cuales seguramente incluyen a un satélite espía de China, Rusia o Estados Unidos, más sus servicios de inteligencia, y seguramente un sofisticado software de reconocimiento facial. No sorprende que esté enojado con los rosarinos, porque solamente a nosotros se nos puede ocurrir, en vez de hacernos el asadito dominical en la orilla del río (donde además podríamos darnos un chapuzón para combatir el calor), internarnos isla adentro, en medio de los pastizales donde pasta el ganado y no tener siquiera la precaución de limpiar la zona para prevenir una quema accidental. La lógica conclusión del intendente de la vecina ciudad debería ser más bien que lo hacemos deliberadamente. Y que nadie se atreva a afirmar que las quemas se deben a la ancestral práctica de quemar los pastizales para mejorar las pasturas para el ganado, como sugirió un conocido mío que se dedica a la producción agropecuaria, o que el humo producido por los incendios es nocivo para todos y especialmente para aquellas personas que padecen enfermedades respiratorias, o que la quema libera dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye a empeorar el cambio climático. Todo eso, y cualquier otra denuncia que surja en el futuro respecto del tema, no son más que patrañas. La culpa es de la vaca.

Juan Pablo Zucco

Justo campeón, injusto subcampeón

El sábado finalizó el más vibrante torneo de los últimos años del fútbol argentino, dónde el que se coronó campeón hizo el gol que necesitaba, y el que no, también hizo los que lo hubieran coronado. Sólo que los ojos del árbitro Lousteau y sus colaboradores anularon un gol lícito, y tampoco vieron dos claros penales a favor de River (como no lo hicieron en aquellos recordados tres penales no cobrados en la derrota frente a Boca en 2011, que terminaron siendo decisivos para el descenso). Para que Boca lograse lo que finalmente logró en estas "dos finales" necesitaba que River no ganara en Tucumán y eso sólo era posible asegurarlo con uno de los dos árbitros designados. River felicita al campeón, "gallardamente", eso sí, no acudirá al TAS.

Otto Schmucler

Recordando al padre Lorber

La comunidad Salesiana de Rosario,con profundo dolor comunica el fallecimiento del padre José Lorber, acaecido el 5 de marzo pasado en Córdoba, donde residía los últimos años. Tenía 96 años y era uno de los más ancianos sacerdotes. El padre Lorber, salesiano de Don Bosco, nació el 22 de octubre de 1923 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron José Lorber, nacido en Munich (Alemania) y María Estefanía Eggert, nacida en Danzig (Alemania). Realizó su noviciado en Bernal (Buenos Aires) en 1939, los estudios teológicos los hizo en Villada (Córdoba) a partir de 1947, y los concluyó con la ordenación sacerdotal en la ciudad de Rosario el 25 de octubre de 1950. Numerosos ex alumnos lo han conocido como docente y catequista en varias casas salesianas del Litoral. Fue director de estudios, rector y director de la comunidad salesiana en Rosario, Pte. Roca 150. Desde 1998 fue vicario parroquial en María Auxiliadora, misión que cumplió con responsabilidad y empeño, hasta que los problemas de salud le permitieron. En 2013 debió ser trasladado a la Enfermería de Casa Zatti en Córdoba, donde finalmente falleció. Oremos por él.

Luis Angel Maggi

¿Comprar dólares es ilegal?

El kirchnerismo parece haber retornado a su máxima expresión. Desde las más altas esferas del gobierno han instruido al Banco Central a perseguir a quienes compraron dólares en los últimos cuatro años, pero al mismo tiempo, los mismos personajes claman por la libertad de los que se los robaban. Tal vez yo no me enteré y modificaron las leyes y cambiaron los principios, y robar es legal y comprar dólares es ilegal.

Alejo Uribe