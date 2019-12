La prevención y el delito

Poniendo a prueba una vez más mi capacidad de asombro ante los acontecimientos policiales sucedidos en el ingreso al lujoso hotel de Puerto Madero, contemplo consternado y sorprendido los hechos que las imágenes televisivas describen y me provocan terror y vergüenza al mismo tiempo. En forma mancomunada, eficaz y rápida, trabajaron efectivos de distintas fuerzas ayudados por la tecnología e inducidos por la premura con la cual reaccionó la justicia ordenando múltiples allanamientos con los resultados ya conocidos. Pero siempre desde atrás. La acción comienza cuando todo ocurrió. Haciendo un parangón con la medicina, diría que somos expertos en autopsias pero muy deficientes en los diagnósticos... No empleamos los medios disponibles para la prevención. Ya había antecedentes de esta índole con bandas que marcan, persiguen y luego roban a indefensos turistas que visitan estos lares pero solo fueron un número frío en las estadísticas. Un paradigma en este tema fue el caso Chocobar, policía a quien se lo cuestiona todavía por repeler (ocasionándole la muerte) a un delincuente que venía de asestarle diez puñaladas a un extranjero desarmado con fines de robo. El uniformado pasó de héroe a villano sólo porque la víctima (el turista) sobrevivió al ataque, o sea, es una cuestión de puntería o azar por parte del agresor, sí uno de los puntazos provocaba su deceso, nada se le hubiera endilgado al oficial. Para darle ribetes mas dramáticos al episodio del hotel Faena, los medios informan que el asesino es un ciudadano venezolano que apenas dos días antes ingresó al país y consumado el atraco lo detuvieron algunas horas después tratando de fugarse por la frontera salteña. ¿Este delincuente aprendió el oficio en un par de días? ¿O malviviente que anda cerca de nuestro país y se lo propone nos visita, hace una changuita y se va como tal cosa? Como corolario me queda la impresión de que de no ser por el desenlace fatal del episodio y la trascendencia que tomó gracias a la prensa, hubiera sido uno más y los protagonistas estarían programando el próximo atraco.

Robos en la zona de la plaza Sarmiento

Hace tres semana que una banda de delincuentes merodea la plaza Sarmiento. Los vecinos están atemorizados por lo violento de sus robos. La policía pasa por la plaza y parece no ver, o no querer ver. No faltan los patrulleros que les tocan bocina y siguen de largo. La zona está liberada y los malvivientes se alojan debajo de un edificio en San Juan al 1200, casi Entre Ríos y en el hotel a mitad de cuadra, guardando lo que roban en la parte de abajo del mismo. Dos están armados. La policía ya no cuenta como un elemento a favor de la ciudadanía de bien y la comisaría Segunda sólo existe como centro administrativo.

Rosario necesita un cambio

Imusa se ha constituido en un centro de cautiverio y reclusión de animales de compañía. No es guardería ni cumple con las condiciones exigidas por las ordenanzas municipales para serlo, sin embargo los perros y gatos pasan años en los pabellones vetustos y malolientes. Sus techos de zinc incrementan las elevadas temperaturas, las dimensiones de las jaulas les impiden desarrollar una movilidad normal, la ventilación es escasa. Todo eso conduce a una conclusión lastimosa: los perros y gatos allí apresados, sin razón alguna, no viven, sólo sobreviven en condiciones miserables. Ultimamente una nueva desgracia se abatió sobre sus desvencijadas existencias: el proceso de adopción, según el protocolo redactado por el instituto, limita y hace tan engorroso el trámite que en lugar de promover la inserción de los animales en un nuevo hogar, desalienta a los posibles adoptantes. No existe fundamento válido para despojar de sus derechos a sujetos conscientes y sensibles. La acción municipal no puede condenarlos al ostracismo y a la marginalidad quitándoles la posibilidad de desarrollarse con libertad en un hábitat acorde a sus necesidades. Las prisiones para animales domésticos son un resabio del pasado cuya existencia es inconcebible en el siglo XXI. El nuevo paradigma sostiene su inclusión en la familia y en la sociedad. No el aislamiento en perreras obsoletas, aun cuando hoy se la llame Imusa. Rosario necesita un cambio urgente.

Vuelven los chanchos al maizal

Nada nuevo bajo el sol, tal como lo he comentado en posteos anteriores, acá no pasó nada; vuelven los chanchos al maizal. Libres como el viento (como la canción) en sus mansiones. Digamos que el más favorecido es De Vido en Puerto Panal, vecino del patriota Maxi y otros que le preparan la recepción como todo héroe que estoicamente soportó la injusticia del encierro arbitrario que les quitó el hambre. Paso previo a la absolución, mientras los ponchos (u$s) siguen sin aparecer, ya no volverán a entrar, afuera tienen mejores oportunidades de embrollos y defensa. De cualquier modo el temperamento del actual presidente es que los delincuentes tienen que estar sueltos. El premio mayor, el reparto de embajadas a los adictos al gobierno. Qué patético todo esto, me pregunto si vale la pena hacerse tantos problemas. Es nuestra matriz, tienen más derechos los ladrones de guantes blancos que los de gallinas. Después de once años desde el reclamo del campo, al aportante más grande de riquezas y a sus dirigentes de la CRA le aplicaron el art. 194 del Código Penal por cortar las rutas. A los dirigentes sociales que cortan las calles todos los días no le aplican la ley. ¿Será parte del ministerio de la venganza?

Nuestro segundo nombre

El querido Fontanarrosa y su discurso en el Congreso de la Lengua nos permite la libre e inocente utilización de ciertos vocablos llamados popularmente "malas palabras". Desconociendo si su "maldad" depende o proviene de ser malas porque le pegan a las otras palabras o porque en el sentido de quien las dice y aplica está la verdadera maldad. El término "boludez", por ejemplo, que posee una designación etimológica variada proviene de la palabra "boludo". Vocablo que a expensas de su actual indiscriminado uso y popularidad, debería ir escrita siempre con mayúscula porque, hoy por hoy, es el segundo nombre que tenemos todos los argentinos. Además de ser un término que no distingue sexo ni edades, lo decimos incluso a las personas que apreciamos, por ejemplo; "Che, boludo, cuándo nos juntamos". Consiguiendo que una expresión en apariencia denigrante, se transformó por costumbre en algo casi cariñoso. Situación semántica que nos ha llevado a soportar con cierta indiferencia y sin un real cálculo de sus consecuencias, una frase compuesta con esta palabra que también se ha vuelto una costumbre; "Nos toman por boludos". Terminando por aceptar que dicha palabra, repetida de modo distraído e inconsciente resulta ser definitivamente un mutuo reconocimiento de la realidad y de la situación social que nos han impuesto vivir, y no ya un agravio. Dócil y mediáticamente inmersos, buscando un término que se anteponga, aparecen como antónimos las palabras: avivado, despierto, o en lunfardo, piola. Aclaradas las diferencias, ¿hace falta aclarar quiénes han sido los vivos y cuáles los boludos en estos últimos años?