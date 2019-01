La polarización electoral

Comenzó el proceso electoral y nos vemos envueltos en discusiones de nombres propios para las candidaturas, y con la total ausencia de debate en torno a propuestas o proyectos, centrándose en defender su postura política, o en atacar al opositor. Como si no hubiésemos aprendido nada de las crisis pasadas, más de un dirigente recurre a la "polarización", y la fomenta, con la mira puesta en los resultados que puede lograr electoralmente. Es una herramienta que han esgrimido y esgrimen, en una actitud que resulta de muy corto vuelo y es contraproducente para resolver los problemas de la gente. La polarización, o la grieta, como quieran llamarla, no es solamente política, sino social; ha separado amigos, hermanos, parejas, periodistas, actores... etcétera. La división política no debe asustarnos. Lo que sí debe preocuparnos es que, llevada al extremo, y promovida desde la cúspide del poder, puede acabar paralizando al gobierno que pretende una agenda muy ambiciosa de cambio. Antonio Machado decía: peor que ver la realidad negra, es el no verla.

Manuel Basanta

DNI: 93.971.708