La plaza Libertad es de todos

Como vecino de la plaza Libertad quiero reivindicar el uso de este espacio público por parte de grupos de jóvenes que se expresan artísticamente. Me llama la atención que la vecinal, justamente llamada “Solidaridad Social”, no empatice con la convocatoria de dichos jóvenes que se reúnen a bailar y cantar (dos expresiones que caracterizan a la humanidad en su desarrollo como tal). Ante una ciudad golpeada por la violencia narco, parece que los vecinalistas desconocen que uno de los mejores antídotos a dicha epidemia social es brindarles a los jóvenes espacios que los contengan y los consideren. Asimismo, vale la pena destacar que cuanta más gente utilice estos espacios públicos habrá una reducción sustancial del clima de inseguridad. La plaza no es tierra de nadie, es un espacio que la gente aprovecha de múltiples maneras y la convierte en un ejemplo de convivencia.

Mario F. Romeu