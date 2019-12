La plaza Libertad es de todos (II)

La Plaza Libertad es de todos, de todos los que cumplan con la normativa vigente y de convivencia. Desde la Asociación Vecinal Solidaridad Social reivindicamos el uso de los espacios públicos, pero no "el vale todo". Nuestra empatía es con aquellos que desarrollen actividades (culturales o no) respetando esas normas, ya que si algo caracteriza a la humanidad como tal es el respeto que nos permite convivir en paz fortaleciendo lazos sociales, lo otro es anomia que al no respetar norma alguna destruye la convivencia, y se mal apropian de "lo de todos". Apoyamos la apropiación de los vecinos de los espacios públicos siempre dentro del debido respeto al prójimo. El señor Mario F. Romeu, en su carta de lectores del 29 de noviembre pasado, de modo maniqueo y oblicuo nos acusa de no ser empáticos con quienes generan ruidos molestos que incomodan la vida de los vecinos de la plaza. Nuestra única intención es propender a una sana convivencia y prevenir enfrentamientos (verbales ya se han dado) y evitar que las actitudes antisociales prevalezcan sobre los vecinos respetuosos. ¿Intenta Romeu generar una grieta que no sólo carece de sen-tido sino que va contra el único modo de convivencia pacífica, de respeto mutuo? Además, no está claro si quienes realizan esas actividades que disturban poseen los permisos correspondientes. Nadie se opone a que haya actividades culturales o de otro tipo en la plaza, pero alto nivel de sonido tres o cuatro veces por semana y durante años, incluidos sábados y domingos, parece demasiado. El problema es un fenómeno acústico que al estar la plaza casi totalmente rodeada de edificios en altura, hace que los sonidos se sientan más potentes en los pisos altos que en la propia plaza. Pedimos que el Estado esté presente para los vecinos damnificados. ¿O estos no lo merecen? Nadie pide que esos grupos dejen de realizar sus actividades, sino que lo hagan en espacios acordes a fin de no generar disrupciones sociales. Romeu parece inferir que mantener la situación actual es luchar contra la violencia narco aunque genere problemas de convivencia.

¿Absolución de la historia?

Sólo se trata de una metáfora muy utilizada por los culpables, a la que, dependiendo del caso y la circunstancia, suelen cambiarle el tiempo verbal; "la historia ya me absolvió" o "me absolverá". Pero sabemos que la historia no tiene fin, y en la mayoría de los casos suele ser re escrita. El tiempo y el revisionismo se encargan de ello. Así que, quien se ilusione con aquello del principio, sepa bien que no estará libre de culpa y cargo durante mucho tiempo. Quién podía imaginar un posible retorno de CFK después de haber perdido las elecciones de medio turno contra Esteban Bullrich en 2017? Sin embargo, los gruesos errores que Cambiemos cometió hicieron que ese supuesto se cumpliera, como parece ser que también se cumplirá aquella sentencia del "vamos por todo" (si es que nos atenemos al tono y el modo con que Cristina enfrentó a los jueces del TOF 2 en su indagatoria). "¿Preguntas a mí? Preguntas van a tener que responder ustedes", les espetó a los jueces cuando se retiraba. Sólo le faltó agregar a ese estentóreo final, "yo soy la historia y me he absuelto".

Admonición al señor presidente

Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación. Dijo en su discurso en el Congreso dos cosas que quiero resaltar: que la Argentina está en la condición presente por las malas políticas económicas del gobierno saliente, lo que a mí criterio es cierto, y habló de "dogmas mágicos", aunque no aclaró cuáles son. Si se refiere a las "recetas neoliberales" del FMI, estoy de acuerdo. Pero más allá de lo anterior, le digo: cuidado con legislar y obrar contra lo que Dios ha establecido. Podrá usted tener la mejor intención pero si sus acciones contradicen lo que el Creador estableció como verdadero, por más que cuente con el mejor equipo económico o ministerial, su gestión va a fracasar a largo plazo, aunque aparentemente logre objetivos prefijados, porque está luchando en contra del autor de la vida y consumidor de la fe vencedora: Jesúcristo, Dios hecho hombre.