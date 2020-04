La pandemia y la salud mental

Para atravesar esta emergencia sanitaria de la mejor manera es necesario que las personas puedan comprender la importancia de vivir en el aquí/ahora y no proyectar en este momento particular (aunque resulte difícil). Y poder permanecer psíquicamente hablando en el presente y responder positivamente a las políticas públicas comunicadas por los medios en materia de prevención primaria especialmente. Ello ayudará a no aumentar los niveles de ansiedad y todos los síntomas asociados a la misma. Para vivir de esta manera, es aconsejable que, en el contexto en el que se esté transitando la renovada cuarentena, puedan tener rutinas lo más cercanas a la vida cotidiana en situación normal (tareas y actividades, recreación, tiempo libre, deportes, sociabilidad virtual, entre otras cosas) y que se mantengan ocupados el mayor tiempo posible de forma de evitar momentos de crisis emocional. Y, también, transmitir que una persona puede hacer todas esas cosas que antes decía no hacer por falta de tiempo. El dicho “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” es algo que en este momento más que nunca se puede implementar en nuestras vidas. Desde la perspectiva de la salud mental una epidemia de gran magnitud implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. La que sufre tensiones y angustias en mayor o menor medida. Así es como se estima un incremento en la incidencia de trastornos psíquicos (dependiendo de la magnitud del evento y del grado de vulnerabilidad). Aunque debe destacarse que no todos los problemas psicológicos y sociales que se presentan podrán calificarse como enfermedades: la mayoría serán “reacciones normales ante una situación anormal”. Si bien algunas manifestaciones psíquicas son la respuesta comprensible y transitoria ante las experiencias traumáticas vividas, también pueden ser indicadores de que se está pasando a una condición patológica. Los trastornos psíquicos inmediatos más frecuentes son los episodios depresivos y las reacciones de estrés agudo de tipo transitorio. También se pueden desarrollar conductas violentas, así como el aumento en el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Entre los efectos tardíos se pueden presentar trastornos de adaptación, manifestaciones de estrés postraumático y trastornos psicosomáticos. También pueden aparecer tristeza, miedo generalizado y ansiedad. El estrés postraumático (o algunas manifestaciones sintomáticas de este cuadro) es un trastorno tardío que aparece como consecuencia de acontecimientos excepcionalmente amenazantes o catastróficos como lo es una pandemia.

Carolina Coroso

Psicóloga

Herramientas para poder cumplir

Me pareció oportuno el pedido del señor gobernador, en el sentido de que los que puedan paguen los impuestos y servicios para tratar de ayudar como podamos. Pero para ello, hace falta que habiliten los negocios para poder realizarlos. Pues no todos tienen computadoras o saben cómo hacerlo.

DNI 6.057.372

Aislamiento: tenemos mucho por hacer

No sabemos muy bien de dónde, ni por qué, ni cómo, aparecieron los coronavirus y nos cambiaron la vida. Y de cara a su insólita presencia tenemos mucho por hacer. El tiempo ocioso nos permite cambiar de manera extraña.Vemos en casa hombres cocinando como nunca,improvisando tareas domésticas, padres y madres apreciando el maravilloso tiempo de compartir con sus hijos, parejas que se distancian o se reencuentran como jamás soñaron, reconocimiento de equívocos que no pudieron verse por falta de tiempo. Apreciación de los abuelos ante la amenaza de perderlos, nostalgia por los abrazos y los besos que en ocasiones fastidiaban. Comprensión por el dolor ajeno. Temor por pérdida de lo que tanto costó lograr. Y por sobre todas las cosas valoración justa de lo que necesitamos para vivir, comprendiendo lo inútil del consumo exagerado, el cual perfectamente organizado, convenció a muchos de nosotros. Lucha abnegada de los que aún a riesgo de sus vidas, ayudan a la sociedad. Transitamos un tiempo de reflexión. Para crecer, para consolidar una sociedad con la cual todos soñábamos a sabiendas de que no la íbamos a lograr. Este virus nos está cambiando. A muchos nos está pareciendo que habrá un antes y un después de su nefasta presencia. Y que ese después quizás sea un futuro distinto. En el mundo entero. Los soberbios, los tontos, los delincuentes, los envidiosos, los violentos, quizás retrocedan ante la amenaza global. Y si no lo hacen, quedarán al menos identificados y castigados si fuera necesario. Sugiero humildemente que luchemos para que las pérdidas sufridas y todas las que aún nos faltan, tengan al final de la historia del coronavirus, un resultado positivo. De nosotros depende.

Edith Michelotti

Las enseñanzas del Covid-19

Desde hace más de dos semanas los argentinos estamos aislados, encerrados en nuestros hogares por la aparición de un virus que hasta el momento nada lo detiene. Nos ha obligado a perder gran parte de nuestras libertades y, fundamentalmente, a sentir más que nunca un miedo ancestral: el miedo a la muerte. Todos quienes estamos en cuarentena –no sólo en nuestro país sino también en todos los países invadidos por el coronavirus– tenemos miedo a ser vencidos por el Covid-19, es decir, tenemos miedo a morirnos en muy poco tiempo. En Argentina nos estremecemos con las cifras de muertos diarias que sacuden a España e Italia y nos cuesta creer que uno de los sistemas más adelantados del mundo, el estadounidense, poco pueda hacer para frenar la pandemia. El Covid-19 nos ha obligado a quitarnos las máscaras. Ha puesto en evidencia lo endebles y frágiles que somos, la delgada línea, casi imperceptible, que separa la vida de la muerte. Ha demostrado que los dirigentes más poderosos del mundo como Donald Trump, Angela Merkl y Boris Johnson están tan aterrados como los enfermeros y médicos que están en la primera línea de combate. El Covid-19 le está diciendo al hombre que, ante su amenazadora presencia, el valor de la soberbia, la prepotencia y la petulancia se reduce a cero. Le está haciendo ver que hoy la cucaracha resiste mejor la pandemia. Sí, la cucaracha. Al menos hasta hoy no se sabe de alguna cucaracha infectada por este virus. Le está demostrando, en definitiva, que para el planeta Tierra su presencia no es fundamental, que si llegara a desaparecer el resto de los animales no se pondrán tristes.

Hernán Kruse

¿Por qué todos paran y nosotros no?

No somos médicos, ni bomberos ni policías. No vamos detrás de las emergencias, no estamos curando enfermos o aislando gente ni haciendo tareas de rescate, pero se nos precisa. La sociedad necesita que sigamos produciendo, que no paremos, que nos cuidemos y sigamos adelante para que todos podamos estar sanos. Son situaciones como estas en las que uno toma verdadera dimensión del rol social que cumplimos los molinos, y la industria alimenticia en general. Todos los días, con nuestro esfuerzo, llevamos a millones de argentinos lo más básico, lo más esencial de todo, el alimento. Simple como se oye, la harina está en la base de muchísimos alimentos que consumimos, desde el más rico hasta el más pobre, todos por igual. Nuestro producto, tan simple como suena, es resultado de un complejo proceso tecnológico que extrae de trigos seleccionados, harinas refinadas que son enriquecidas con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina. Esto puede parecer menor, pero su principal objetivo es la prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida. Enfermedades que suenan extrañas o hasta “lejanas”, justamente porque la harina es el elemento social que ha logrado reducir o limitar estos padecimientos.

Matias Gonzalez Theyler

DNI 31.787.249