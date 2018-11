La otra universidad

Soy alumna del Programa Universidad Abierta Para Adultos Mayores (Prouapam), espacio público y gratuito con amplitud de oferta académica y cuyos docentes cuentan con sólida formación universitaria. Hace tres años que asisto y estoy complacida por el nivel de todos ellos, tales como: "Sabedoras y desvergonzadas. Mujeres en la historia medieval", a cargo de la doctora Miriam Moriconi; taller de Producción de objetos. Todo técnicas", dictado por Carolina Montano. "Saber y poder en América Latina", con Sebastián Artola. Estos catedráticos, y muchos más de las distintas disciplinas, se destacan por sus propuestas tan amplias como superadoras. En Prouapam encontramos un espacio de conocimiento y debate, donde la libertad para enseñar prevalece. Aquí disfrutamos de un lugar que sentimos y hemos hecho propio. Creemos que "hay otra universidad" dentro de la propia universidad y que también hay vida y crecimiento personal después de la jubilación. Tanto la socialización como el encuentro esperado son vetas del cursado, a los cuales asistimos con placer y alegría. Por todo esto agradezco infinitamente la gestión de la directora del programa, Elida Penesino, como también a todo el plantel docente y a los administrativos que cordialmente atienden diariamente nuestros reclamos y sugerencias. Felicitaciones Universidad Abierta Para Adultos Mayores de la UNR, espacio público y gratuito de calidad y excelencia que nos fortalece y nos dignifica.

Elena Sofía Córdoba

Sesenta años de bachilleres

Este año cumplimos 60 años de egresados, ex alumnos bachilleres del Colegio Salesiano San José de Rosario. Por tal motivo, queremos recordar y homenajear a todos los docentes, laicos, religiosos y superiores de aquella época. Ellos, con su sabiduría y profunda vocación, durante el transcurso de cinco años, forjaron nuestro futuro, formándonos en los más excelsos valores y virtudes, en la fe y amor a Dios y a la familia, a través de la enseñanza de la ciencia, el arte, la cultura y el deporte, siempre dentro de un ambiente familiar de sana alegría, fruto del sistema preventivo ideado por Don Bosco y bajo el lema tutelar: "Buenos cristianos y honrados ciudadanos". Durante 128 años, decenas de miles de ex alumnos sintieron y sienten el verdadero orgullo de haber vivido y pasado por esta prestigiosa institución. Los compañeros bachilleres del 58 nos reunimos para revivir los maravillosos recuerdos de aquella época tan felizmente compartida, y a su vez para tributar un recuerdo eterno elevando nuestras plegarias a Dios para aquellos que ya no están entre nosotros.



Ex alumnos bachilleres del 58

Los caprichos del presidente

Los caprichos del presidente no dan tregua, y a la hora de proyectar epopeyas y grandes contiendas hacen gala, con orgullo, de su cara más impiadosa. La pasión real parece hermanar con sangre a cualquier rival para nuestro mandatario; y el fútbol, convengamos que su única pasión le da la chance de reflotar el verdadero sabor de la contienda, el sudor del miedo y la venganza. En palabras del propio presidente, "cuando me levanté dije: vamos a hacer que esta final (River-Boca) tenga realmente todos los condimentos que tuvieron otras finales en otro momento de la Argentina". Vale recordar que dados los violentos incidentes y muertes en las canchas argentinas por el choque de hinchadas, se prohibiera el acceso a los estadios de fútbol de simpatizantes de los equipos visitantes. A un día del inicio del G-20, y con Vladimir Putin en palcos, el repuesto Circo Romano argentino reabre sus puertas; porque el real fútbol patea cabezas, no pelotas y al parecer se está extrañando, al menos desde las butacas de privilegio. Sólo resta el preguntarse si se dejará abierto el audio de tan noble evento de explotar en alguna popular, al ritmo de las banderas, esa canción que a Macri tanto le incomoda.



Karina Zerillo Cazzaro



¿El final de las Paso?

Se habla de la eliminación de las Paso (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), un claro avance en el mejoramiento de los sistemas electorales y en la vida de los partidos políticos. Aunque sujeta a ser mejorada. Es una herramienta para la intervención del ciudadano, pero hasta ahora ha sido desvirtuada. Es necesario aplicarla correctamente y reformar el sistema de elección de la formula presidencial. Es la recomposición de la fórmula, conforme la ley uruguaya, donde puede recomponerse entre primero y segundo, de acuerdo a porcentajes.

Jose Bielicki