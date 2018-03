La otra cara de la moneda

Como es sabido, toda moneda tiene dos caras con distintas representaciones que no se contraponen sino que se complementan para darle circulación legal. Quiero hoy compartir mi experiencia, vivida desde la "otra cara" de la vida. Con mi esposo, nos casamos hace ya 38 años, con la ilusión de tener hijos y formar una familia. Pero, Dios y la naturaleza no permitieron que fuéramos padres biológicos. Entonces decidimos adoptar por vía legal, y nos inscribimos en varios juzgados del país –en aquella época no existía el Registro Unico de Adopción–. Es así como llegaron a nuestras vidas, para cambiarlas definitivamente, una hermosa niña, y a los tres años, un varón. Algunas veces, de pequeños especialmente, ellos nos preguntaban por qué sus padres biológicos los habían abandonado. Y nosotros, sin mentir, les decíamos que aunque no lo sabíamos con certeza, seguramente ellos habían hecho "lo mejor" que pudieron en sus circunstancias, y que lo bueno era que nos habíamos encontrado en la vida para ser felices y ser familia. ¿Qué es eso "mejor" que sus padres biológicos habían hecho? Pues, dejarlos vivir, dándoles la oportunidad de encontrar padres del corazón, que sí podrían criarlos y educarlos. Hoy, cuando escucho que en la Argentina muchos legisladores y grupos varios promueven el aborto, siento revivir la tristeza, ansiedad y el "¿por qué yo no?" de tantas y tantas mujeres que no hemos podido engendrar hijos, llevar un embarazo, ver su crecimiento en una ecografía, vivir un parto. Por eso, mujer, agradece el don de poder ser madre, no desesperes si tus circunstancias te acorralan, o si tu hijo es fruto de una mala relación. Nada es irreparable. Siempre hay una salida. Tu hijo puede tener otra chance, padres en el cariño que lo amen y lo conduzcan en la vida, aunque tú no hayas podido hacerlo. Cuando la situación es grave o te supera, "entregar" un hijo para que otro lo cuide y lo ame, es más meritorio por el desprendimiento que supone, que eliminarlo. Tal vez, lo primero, nunca se olvide; pero la sombra de lo segundo te seguirá de por vida y a donde vayas. Hoy nuestros hijos son dos personas de bien, con sus estudios y un trabajo estable, capaces de ser autónomos e independientes de nosotros. Y nunca dejan de agradecer el haber tenido la oportunidad de vivir. Sin vida, no hay libertad. Sin vida, no hay derechos. Sin vida, no hay esperanza que nos ilusione como país.

Liliana Manguzzi

DNI 12.112.956

Concurrí al Distrito Centro a los efectos de dar de alta un vehículo que había adquirido mi madre el año pasado, cuyas patentes no habían sido recibidas a la fecha. Con asombro, y luego de acompañar la documentación requerida, se me informó que debía previamente pagar un "sellado" de aproximadamente $ 800. Asombroso, ya que fui a solicitar las patentes para pagarlas y me encontré con el vallado de un insólito e incomprensible "sellado". Son esos momentos donde debemos darnos cuenta que la incorporación desmedida de empleados públicos no es gratis y que quienes resultan finalmente perjudicados por ello somos todos los ciudadanos rosarinos. La ecuación no puede ser más perfecta: a mayor empleo público, mayores serán los impuestos e invenciones tributarias.

Leonardo Gentile Quaranta

Más de tres años y casi cuatro meses nos separan de la aparición del cadáver de Franco Casco, y hablo sólo de aparición porque la causa, así como la fecha de su muerte, siguen siendo un misterio. Lo único que se ha descartado en las sucesivas autopsias es una muerte violenta, signos de haber sufrido golpes o algún tipo de vejación o tortura. Es más, la única pericia que quiso confirmar una anomalía de este tipo fue la odontológica, que terminó siendo errónea cuando se conoció un informe de catedráticos de la UNR que descartó esa teoría. Inclusive fue publicado un artículo sobre ese hecho en este distinguido periódico. Más de seis meses llevan detenidas muchas de las personas que trabajaban en la comisaría 7ª el día que Franco fue demorado; es más, muchas de ellas no estaban cuando Franco ingresó sobre el mediodía del 7 de octubre, y otras tampoco estaban cuando recuperó su libertad el mismo día sobre la 22.05. Yo me pregunto: ¿además de la familia Casco y los familiares de los acusados, a alguien le interesa saber de verdad qué le pasó a Franco? Parece que mientras más se aclara el hecho de que salió de la comisaría vivo, y nada tuvo que ver en su deceso la policía, menos importante es saber cuál fue su fatal desenlace. ¿Podrán abogados querellantes y fiscales investigadores llenar el vacío de justicia real que le quedará a la familia Casco cuando finalmente se sepa la verdad que ya está ahí? Lo único cierto es que al final de las cosas, al irreparable dolor de la pérdida de Franco por parte de su familiares se sumará el de 30 familias más, cuya credibilidad, dignidad y tiempo de libertad nunca más será restituido.

Hugo Alvarez

Fue un famoso ingeniero, arquitecto y pintor argentino del siglo XIX. Su ingreso en el arte pictórico de nuestro país se produce con el innovador retrato de Manuelita Rosas, encargado por una comisión federal en 1851, como regalo, para un baile de honor en homenaje a la retratada. Había nacido en Buenos Aires en 1823 y fallece en la misma ciudad en 1870 a los 47 años de edad. Fue hijo único de la patricia porteña María Calixta Tellechea y del político y militar Juan Martín de Pueyrredón, cuyo cargo más encumbrado fue el de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde 1816 a 1819, fue miembro del Primer Triunvirato y ocupó muchos otros puestos relevantes. Estuvo mucho tiempo de su vida en Francia, país de sus antepasados, junto a su familia y ahí se gradúa su hijo de arquitecto e ingeniero. Luego pasan a Brasil, donde a su hijo se le despierta la vocación por el arte. Como arquitecto, tiene muchas obras en Buenos Aires, siendo la más importante la que le encarga Miguel de Azcuénaga en la zona de Olivos, hoy la residencia presidencial en nuestro país. En cuanto a la ingeniería su obra más destacada fue el puente giratorio, fantástico para la época, sobre el Riachuelo, en el barrio de Barracas, que hasta hoy lleva su nombre. Su figura como artista pasó al olvido hasta que en 1930 fue cuando se lo redescubre como el precursor de la pintura nacional como retratista de grandes personalidades y paisajista del campo argentino. Y para terminar invito a los lectores a buscar en sus billeteras un papel moneda de 20 pesos, de color rojizo, con la efigie de Juan Manuel de Rosas en el anverso y verán a su izquierda el retrato de Manuelita por Prilidiano Pueyrredón.

Hombre, varón, macho, sexo fuerte. ¿Dónde quedo tu amor, tu protección, tu conquista, tu dulzura, tu valor? ¿Y tu deseo y amor hacia tu mujer, tu novia, tu madre? Por si no te acordás, de ella naciste, del sexo femenino. Acordate que alguna vez te enamoraste y la amaste con toda tu piel y corazón. Y un día te casaste, o no, pero ella igual estuvo a tu lado y te dio hijos. Hoy, por tu intolerancia y odio, los dejaste sin su madre, que con mucho dolor forman el "ejército de huérfanos" de este bendito país. ¡Si tan solo hubieras pensado que al levantarle la mano sería sólo para acariciarla y no para matarla! Recordá por favor que alguna vez la amaste, no destruyas a tu compañera, dadora de vida. Los dos vinieron al mundo para complementarse y cada uno en su lugar es importante, merecen una buena vida juntos. No mates al amor, hay que aferrarse a él. No lo pienses, siéntelo.

Agradecimiento al Sanatorio Plaza



Por la presente me dirijo a los miembros del directorio del Sanatorio Plaza para solicitarles que por su intermedio les hagan llegar mi más profundo agradecimiento al cuerpo de profesionales médicos, técnicos, enfermeras, mucamas, camilleros, personal de mantenimiento y administrativo de la institución por las atenciones que permanentemente tuvieron con mis padres. Mi madre estuvo internada en terapia intensiva, y mi padre en el 2º piso, fueron atendidos con profesionalismo y cariño, con dedicación y cuidado. Los saludo con mi mayor estima y respeto.

Marta Orieta

Muchos de quienes se oponen a la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos afirman que están a favor de la vida. Con esas palabras pretenden ocultar sus prejuicios y su ideología reaccionaria e inquisitorial. No es casualidad que los que lanzan esos discursos sean encubridores de pedófilos, abusadores y habiendo obligado a sus parejas a abortar hayan instaurado "el día del niño por nacer". Además, son hipócritas que se oponen a la educación sexual integral y a la planificación social que oriente hacia una maternidad y paternidad responsables. Estas personas callaron cuando en los años de la dictadura cívico-militar se les arrebataban a las mujeres secuestradas en los centros clandestinos de detención sus bebés para entregarlos a parejas de apropiadores. Un connotado y repudiable obispo aun en ejercicio forma parte de esa infame caterva. Quienes realmente estamos a favor de la vida luchamos solidarios y lo seguiremos haciendo para desterrar para siempre el patriarcado falo céntrico que mercantiliza los cuerpos, principalmente de las mujeres. Y somete a los de las mayorías desposeídas al escarnio, la manipulación y la explotación.

Carlos Solero