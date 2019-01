La obra de Don Bosco

El joven sacerdote Juan Bosco fue nombrado párroco de una iglesia católica de Turín, Italia, y el 8 de diciembre de 1841 se le acercó un adolescente junto al altar llamado Bartolomé Garelli, albañilito de Asti, uno de tantos de la calle, quien fue el primer embajador de la parroquia entre los jóvenes obreros del barrio. Don Bosco lo invitó para que "el próximo domingo viniera con otros amigos a la iglesia a escuchar misa y a jugar". Bartolomé contó su encuentro con un sacerdote simpático y luego invitó a los amigos y amigas del barrio para concurrir a la parroquia los domingos a jugar. El sacerdote turinés, con los juegos y el catecismo, reunía niños y niñas, jóvenes obreros y cadetes que trabajaban unas horas y luego volvían a reunirse en la calle. Margarita Occhiena, mamá del sacerdote, luego de la misa dominical y de los juegos, les preparaba una merienda. Al despedirlos con un beso les decía: "Los espero el próximo domingo". El párroco emprendedor, con la ayuda de los patrones quienes advertían una mejoría en la conducta de sus jóvenes ayudantes, organizó los talleres de albañilería, carpintería, zapatería, imprenta, sastrería y herrería, para la formación de obreros especializados y de los futuros emprendedores. Este fue el inicio de las escuelas técnicas de artes y oficios que duran hasta nuestros días. Don Bosco con algunos sacerdotes, maestros y maestras, organizó la pía sociedad, bajo la protección de San Francisco de Sales con la anuencia del obispo local, desde entonces los conocían como "los Salesianos". También organizó con la dirección de María Mazzarello, la pía sociedad de "Las Hijas de María Auxiliadora" para formar enfermeras, secretarias, maestras, costureras, expertas en gastronomía y puericultura. Ambas congregaciones religiosas fundaron "casas de contención para dormir, bañarse, comer y el funcionamiento de los talleres". Estos educacionistas y misioneros desde el siglo XIX dedicaron y dedican sus esfuerzos a la juventud para formar "buenos cristianos y honestos ciudadanos". En 1875 varios Salesianos e Hijas de María Auxiliadora llegaron a la Argentina para difundir aquella experiencia, luego pasaron a la Patagonia, a San Nicolás y en 1890 a Rosario. Actualmente en la Argentina funcionan 130 casas salesianas con parroquias, centros misioneros, escuelas primarias, secundarias, agrícolas, profesorados y universidades. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888 en Turín, Italia.



Luis Angel Maggi

DNI: 6.433.410

Ex alumno de Don Bosco

El tema Venezuela es muy serio

Es posible que el tema Venezuela, se tome a la ligera. A la Argentina llegaron miles de venezolanos que ya están trabajando. Tenemos miles de argentinos que están ocupados cortando calles, pidiendo subsidios, etcétera. Hace muchos años que sólo el 33 por ciento trabaja y paga impuestos que cada vez son más caros. Tenemos un 33 por ciento que trabaja en negro, sin pagar impuestos. El resto, es un misterio. Muchos viven de subsidios. Otros viven de lo ajeno. No es promisorio nuestro porvenir. Por ahora vivimos en una relativa calma. Me preocupa nuestra hermana Venezuela. Sabemos que está al borde del precipicio. La llegada de 400 mercenarios o soldados rusos para defender al gobierno de Maduro con el apoyo de tropas venezolanas, prepara una situación de riesgo para el país hermano y para el mundo. Casi todos los países están reconociendo al líder opositor Juan Guaidó, inclusive EEUU. Por el otro lado, Rusia y China reconocen al gobierno de Maduro. Si cada país envía tropas de observadores, sabemos por historia que terminamos en una guerra mundial. Estamos hablando de armas atómicas y la desaparición del ser humano. Desapareceremos como civilización y si algunos quedan, tendrán tierras, ríos, mares, aire contaminados por cientos de años y ya a nadie le va a interesar de quién fue la culpa.

Carlos A. Borisenko

DNI: 4.340.294



Pésimo servicio de Cablevisión

Desde el 1º de enero no contamos con el servicio de TV por cable. Llevo enviados nueve mails, innumerables llamados telefónicos y una visita a las oficinas. Sólo mandaron a un técnico para verificar el inconveniente aduciendo que el cableado era obsoleto y debía ser renovado. Luego dos realizaron el trabajo con resultado negativo; imágenes pixeladas y sonido distorsionado. Alegaron que comunicarían a la empresa para que envíen la persona con conocimientos adecuados para solucionarlo. Tengo débito automático y ya recibí la factura de febrero no constando el crédito prometido por el mes sin servicio. Es increíble cómo se burlan del cliente, no responden y no solucionan el inconveniente. Total desprecio por el usuario.

Rosa Lipinski