La niñez de ayer y de hoy

Hace varios decenios, la niñez perdía la inocencia más tarde. Esa niñez no era perturbada por “el jardín” y el estudio de inglés, y (para bien o para mal) no conocía las realizaciones tecnológicas actuales aplicadas a las prácticas lúdicas. Algunos juegos de ayer han subsistido, como “la escondida” por ejemplo; otros, o han desaparecido o se ven empalidecidos por los entretenimientos actuales como la Guerra de las Galaxias, los dibujitos de la tele, la Play Station, los Family Game, los skateboard o patinetas, los rollers y hasta los celulares. Sin embargo, la “mágica” pelota estableció su reinado en la niñez de todas las generaciones, y las bolitas se constituyeron en un clásico de todas las épocas. Olvidaba decir que inesperadamente, el monopatín ha resurgido al mejor estilo del Ave Fénix, desde las cenizas del tiempo. Si usted señor, siente nostalgia por aquellos autitos de plástico que copiaban a las “cupecitas” de Turismo de Carretera que volaban por los caminos piloteadas por los Gálvez, Fangio, Marimón, los Emiliozzi, Marcos Ciani y el malogrado Eusebio Marcilla, entre tantos que los “tuercas” llevan en el corazón, bienvenido al club. Y si usted señora tiene saudades por la mancha, el veo veo, la farolera y las figuritas que escondía debajo del delantal o del cuaderno jugando al “blanco o negro”, no se preocupe que no estará sola en la evocación. En fin, ¿alguien puede asegurar que la niñez de ayer fue mejor que la actual o viceversa? Yo creo que una no fue mejor ni peor que otra, sino que son dos expresiones distintas de esa irrepetible y maravillosa edad.

Edgardo Urraco