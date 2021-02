La naturalización de todo

El concepto de naturalización es importante en el campo de las ciencias sociales. Es un fenómeno a través del cual nosotros creemos que las acciones y las creencias son naturales y están ligadas, es decir relacionadas, con su naturaleza. ¿Qué nos pasa a todos? Ante una infinitud de situaciones graves no reaccionamos. Nada sorprende. Observamos con desinterés e indiferencia aquello que rompe con nuestros criterios y valores. ¡Sucedieron tantos hechos! Pareciera, entonces, que nos acostumbramos a vivir sin ver y sin sentir. Todo se convirtió en natural. Y cabe otra pregunta, ¿nos mantendremos anestesiados y mirando para adentro? Es muy preocupante que los adultos no mostremos interés y, con pasividad, sigamos caminando sin dar vuelta la cabeza atrás. Y los jóvenes observadores, rebeldes y críticos, sin embargo tampoco intentan algún cambio. ¿Será que aceptan el status quo? Un panorama, para nosotros, rechazado. El miedo nos ha inmovilizado, después de haber vivido tantas experiencias complejas frente a los femicidios, la inseguridad, los engaños, la hipocresía, la corrupción, las injusticias y hasta la misma pandemia. La carencia del respeto y el amor hacia el otro y podríamos expresar también hacia nosotros mismos son también causantes. Percibir a los cómplices de todos los actos y cruzarnos de brazos. El escenario, para la mayoría, se ha vuelto intolerable. Debemos buscar salidas y recuperar las costumbres perdidas y nuestra cultura olvidada, tal vez no transmitida adecuadamente. ¿Será así? Nos planteamos con entereza y atrevimiento un cambio. Se puede. Las nuevas generaciones deben aprender y transformar esta sociedad perturbada, atemorizada, desalentada y cansada. Necesitamos generar fuerzas y mostrar que podemos superar esta naturalización de los hechos. Con coraje enfrentemos esta realidad y comencemos a construir. Si estamos de acuerdo, ¿por qué no lo hacemos?