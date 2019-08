La movilidad en Rosario

Se podría decir que la movilidad es la columna vertebral en los sistemas urbanos de las grandes ciudades. El transporte de personas y bienes, junto a un ordenamiento territorial, nos da la posibilidad de acceder a oportunidades que tiene la ciudad para ofrecer. La movilidad no es únicamente una necesidad, es un derecho, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, implica también el derecho a llegar al hospital, a la escuela y a la fábrica u oficina. En las últimas décadas se apostó al automóvil particular como medio principal de transporte, la realidad demostró que no existe infraestructura vial que aguante una movilidad basada en el auto, lo vemos a diario en nuestra ciudad: congestión de tránsito permanente, mucho espacio utilizado y más ruido y contaminación. Para lograr una ciudad dinámica e integrada, debemos imaginar y pensar en movilidades modernas, accesibles, eficientes y sustentables. En la medida de lo posible, es conveniente vivir cerca del trabajo, de las escuelas y de los lugares donde el ciudadano se maneja a diario. Otro dato para los planificadores, jerarquizar los medios de transportes, dando prioridad a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. No creer que desde el escritorio o visualizando un mapa de la ciudad, se consiguen resultados positivos. La movilidad no sólo responde a factores administrativos, requiere de consensos entre gobierno, comercio, industria y operarios del transporte público, siempre con el foco en el usuario. Hay que vivir y sentir el entorno urbano, evaluar el movimiento y la dinámica entre personas y bienes. Es de esperar que las próximas autoridades, articulen los distintos sectores, con sus saberes, intereses y necesidades, para lograr una mejor y sostenible movilidad para nuestra ciudad.

Jorge Omar Bustamante

DNI 7.796.562

¿Triunfo asegurado?

Es muy interesante leer a "escritores" en este espacio y sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, que la mayoría opina negativamente de Cristina Fernández y poco dicen de nuestro presidente con más de 100 causas judiciales que tal vez terminen con su libertad temporaria una vez que su poder como primer mandatario deje de influir en ciertos juzgados (casi siempre los mismos). No se dice nada sobre las causas que lo llevarán inexorablemente a su encierro (autoperdonarse deudas del Correo Argentino, acuerdo con el FMI, Memorándum con Qatar, compra de dólar futuro, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero de familiares, adjudicaciones multimillonarias de licitaciones a familiares y amigos, Panamá Papers, entre otros). Otras de las conclusiones es la escasa participación epistolar de quienes lo desaprueban; demostración que otorga la seguridad del triunfo y el fin del gobierno más corrupto e ineficaz de la historia.

DNI 10.988.023

Las "certezas" de Alberto Fernández

Todo lo que opine Alberto Fernández ante el periodismo estará teñido de la más absoluta convicción de que no puede ser de otra manera. Así, se lanzará a responder a cualquier pregunta que puedan formularle. La misma será tan contundente como, tal vez, no cierta. Entonces, con la misma facilidad de palabra que un experimentado "vendedor en el transporte público" sacará como de la galera el argumento más sorprendente para contestar o replicar cualquier pregunta. Podría decirse que es un don especial que tiene para decir y/o desdecirse, sin ponerse colorado, de lo que hacía, nada había sostenido con la misma convicción pero en sentido contrario. El, como profesor universitario de derecho no puede decir, como lo hace (con indignación manifiesta) que Cristóbal López está "mal detenido", que tendría que estar esperando el juicio oral en libertad. Olvida, tal vez, que alguien que tiene inhibidos sus bienes no puede (ni debe) pretender desprenderse de los mismos porque con ello estará eludiendo a la Justicia, y por ende entorpeciéndola, y éste solo es motivo más que suficiente para que un juez, cuyos fallos suelen ser muy sólidos, ordene su detención (que por otra parte lo aclaró en el mismo fallo). Su última sentencia, respecto de la suspensión del pago de intereses a las Leliq, tal como lo refutó Lousteau, fue una "apresurada" expresión (desde su mismo espacio tuvieron que relativizar sus dichos). Otra cosa que olvida el señor Fernández es que, en campaña los candidatos suelen tener "permitidas algunas licencias", pero cuando con ellas se tergiversa la verdad, y por ende, se puede inducir al votante al error, las mismas tienen otra gravedad. Y esto, es necesario que se sepa.

Otto Schmucler