La mala memoria de Sergio Massa

El precandidato presidencial Sergio Massa declaró en una entrevista televisiva que, a diario, visita centros de jubilados y observa el lamento de sus integrantes por no llegar a fin de mes con lo que perciben. Con el mayor de los respetos pregunto: ¿si Massa, siendo director de la Ansés, no hubiera ordenado apelar los fallos que actualizan los haberes jubilatorios hasta las últimas instancias judiciales, o si la entonces presidente Cristina Kirchner no hubiese vetado la ley del 82% aprobada por el Congreso, no llegarían a fin de mes con sus haberes?

Roberto A. Meneghini

DNI 6069678