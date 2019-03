La lucha de las mujeres

Si eres mujer-niña, tu mundo debería transitar la fantasía creativa, la risa espontánea, el amanecer de sábanas limpias, posterior al sueño reparador de energías derrochadas en el juego formativo, tus comidas acordes, tu higiene normal, los abrazos, la mami amante y única, las caricias estremecidas de papá, los abuelos que consienten, los hermanos que compiten. Las seños, empeñadas en tu aprendizaje total. Y tus carcajadas resonando cual eco feliz, en cada instante. Si eres mujer-adolescente deberías recorrer el mundo de la moda y el coqueteo inquietante, en paz con vos y con los otros; la escuela, trampolín hacia el futuro definido con rumbo electivo; los amigos, la diversión sana y formativa, el amor pleno, respetuoso, respetable. Si eres mujer-adulta deberías ser capaz de consolidar el amor, llevarlo de tu mano como aliado silencioso, posar tus ojos en los hijos si fueran parte de tus expectativas, en el trabajo resultante de tu empeño de años, en la familia, si así lo consideraras. Y si eres mujer-adulta mayor, deberías volcar tu sabiduría en los que transitan tus senderos conocidos, disfrutados, sufridos muchas veces, superados. Si ese camino aparentemente simple fuera el tuyo, el nuestro, el de todas, no existiría un Día de la Mujer, no lo necesitaríamos. Más hoy, muchas de nosotras se encuentran lejos del recorrido sintetizado, donde la paz, la libertad, el amor y la Justicia tendrían que transcurrir mancomunados. Por lograr ese mundo para todas, luchamos juntas. Por todo ello una vez más, el 8 de marzo, elevamos nuestras voces, tomadas de las manos, en un grito fuerte, tan entristecido como esperanzado.

Edith Michelotti





El rey que iba desnudo

Dos charlatanes le afirmaron a un rey que eran capaces de elaborarle un vestido con las mejores telas, sólo exigiendo dinero. Cuando estuvo terminado, el rey fue a probárselo y a pesar de no ver vestido alguno, hizo como si se lo probase, alabándolo. Los cortesanos, presa de la misma alucinación, también se deshicieron en alabanzas a pesar de que ninguno de ellos era capaz de verlo. El día de la fiesta, el rey se puso el supuesto vestido y montado en su caballo salió en procesión por las calles, la gente conocedora de la rara cualidad que tenía callaba, hasta que un pobre niño de corta edad, inocente, dijo en voz alta: "El rey va desnudo". Tal grito removió las conciencias de los que presenciaban el desfile con murmullos, y luego a voz en grito "el rey va desnudo...". Los cortesanos y el mismo rey se dieron cuenta del engaño y es que realmente iba desnudo. El engaño había surtido efecto y el rey iba desnudo. Moraleja: por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos, no es que tenga que ser cierta. Si le cabe el sayo a la política argentina, que se lo ponga.

Roberto Meneghini

DNI 6.069.678





Invasión de roedores

Ante los casos de leptospirosis que se conocieron el 14 de marzo en la ciudad de Rosario, la gran cantidad de enfermedades que transmiten los roedores (algunas de las cuales pueden causar la muerte de las personas) y la enorme cantidad de ratas que se observan a diario en otros puntos de la ciudad, como el bulevar Oroño, el centro de Rosario (especialmente en la zona de calle Entre Ríos y Córdoba), y en todos los barrios de la ciudad, la Municipalidad debería realizar en forma inmediata las correspondientes desinfecciones, fumigaciones y desratizaciones en la ciudad. Asimismo, se deberían realizar campañas de concientización para que la población tome los recaudos necesarios en relación a este tema, evitando así los grandes daños a la salud pública que generan las enfermedades transmitidas por los roedores.

DNI 25.453.719





¿Para cuándo se expedirá la Cámara?

Desde hace días, casi dos semanas, los medios nos tienen al tanto sobre las citaciones al fiscal Stornelli (por parte del juez Ramos Padilla, que entiende que es competente) y de la recusación que éste realizó al magistrado (quien a su vez no la aceptó). En medio de tantas competencias e incompetencias, la Cámara no se ha expedido hasta la fecha. ¿No debería acelerar un poquito su resolución? Más que nada para no darles la razón a quienes se quejan de "los tiempos de nuestra Justicia".

Gabriel Vides