La Liga Norte y M5S acercan sus posiciones para formar gobierno

El presidente italiano, Sergio Mattarella, retrasó ayer el esperado nombramiento de un premier para dirigir un Ejecutivo de transición, ante el anuncio de dos partidos de un último intento de formar gobierno y poner fin a la situación de bloqueo que vive el país tras las últimas elecciones. El antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, de extrema derecha, pidieron 24 horas más para negociar un posible acuerdo de gobierno. Se esperaba que el presidente anunciara ayer una opción de transición que permitiera poner fin al bloqueo en el país tras los comicios del 4 de marzo, que dejaron un Parlamento fragmentado sin claras mayorías. El líder de la Liga, Mateo Salvini, dijo que intentará superar el obstáculo que representa el ex premier Silvio Berlusconi, miembro clave de la alianza conservadora a la que pertenece su partido, y que supone una línea roja para el M5S. Ese partido antisistema, que nació con la promesa de luchar contra la corrupción política, no quiere tener nada que ver con el ex jefe de gobierno y su historial de escándalos.

Con este veto sobre la mesa, Salvini intenta por un lado convencer al partido Forza Italia de Berlusconi que dé sólo apoyo externo a un gobierno de los dos partidos, y por otro lado al líder del M5S, Luigi Di Maio, a aceptar ese compromiso. Algunas fuentes han señalado que podría haber opciones de acuerdo. El propio Berlusconi dijo ayer que no bloqueará ningún acuerdo con M5S.