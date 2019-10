La juventud revolucionaria

Los movimientos sociales han inscripto su acción en los anales de la historia mundial. Cuando se habla de revolución, se piensa instintivamente en una rebelión destinada al derrocamiento de un gobierno. Pero cualquier actividad que promueva un cambio profundo en un determinado estado de cosas puede ser considerada revolucionaria. El "mayo francés" de 1968 es uno de los acontecimientos emblemáticos originados por jóvenes estudiantes, que obligó al presidente Charles De Gaulle a adelantar las elecciones. Por su parte, la juventud tuvo una decidida participación en la revolución rusa de 1917. Y hoy es Greta Thunberg, la adolescente sueca, quien con su famoso "fridays-for-future" (viernes para el futuro), lidera un movimiento mundial multitudinario en defensa del medio ambiente. Pero no siempre la juventud se expresa masivamente, sino que individualmente o en pequeños grupos también genera hechos revolucionarios en la técnica y en la medicina. Argentina se enorgullece por tener algunos jóvenes talentosos y su futuro se asienta en una juventud estudiosa, con una formación primaria, técnica y universitaria de excelencia. Santa Fe creó el programa provincial Emprende Joven, en el que seis mil jóvenes participaron con distintas iniciativas buscando el interés de empresas que financien sus proyectos. La propia provincia aporta un pequeño capital de inicio y capacitación para el desarrollo de ideas atractivas. Uno de los casos destacados de Emprende Joven es el de Heraldo Torres, un joven oriundo de Rafaela que mediante una impresora 3D, construye prótesis para personas que por distintos motivos han perdido una mano. Buen ejemplo este del gobierno santafesino que confía en una juventud sana y capacitada. Pero los jóvenes primero son niños que deben tener ampliamente satisfechas todas sus necesidades: alimentación, agua potable, vivienda, sanidad e instrucción; un desafío histórico insoslayable para el Estado nacional, cuyo feliz resultado será reconocido por la posteridad.

Edgardo Urraco

El debate presidencial

Si algo hay que reconocerle a la ficción es que siempre es más creativa que la realidad que la copia. Un muy viejo episodio de una serie norteamericana de fines de los '80, "Seinfeld", cuenta cómo un mal jugador de tenis convence a su adversario de que lo deje "ganar" un partido amistoso "arreglado" para recuperar el respeto de su esposa, desilusionada ante los recurrentes "errores" y fracasos de su cónyugue. Éste acepta el "perder" para ayudarlo, pero al notar la arrogancia con que su rival, quien notoriamente no ha nacido para ese juego, lo increpa pretendiendo hacer gala de un dominio de la pelota que no tiene, el experto jugador olvida todo samaritanismo haciendo suya la partida. Mientras todos los diarios argentinos hablan de debates y votos, algunos preferimos recordar ficciones.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

Empresa irresponsable

Con varios días de anticipación compré mi pasaje para viajar el domingo 13 de octubre a La Plata (boleto 303041200), en el horario de las 4 de la mañana, por la empresa Flechabus, con salida de la Terminal de Omnibus de Rosario. El micro nunca llegó en ese horario ni, por lo menos, hasta las 6.15, cuando decidí no esperarlo más. Como la boletería de Flechabus estaba cerrada, me dirigí a la oficina de Informes en dos oportunidades, a las 4 y a las 6 de la mañana. La información más cercana a un dato que obtuve fue: "Y… ese colectivo viene del Norte", y algo más preciso como: "Siempre tiene hora, hora y media de demora". Cerca de las 5 de la mañana arribó un micro de Flechabus con destino a La Plata, pero era el que correspondía "a las 3.50", según explicó el chofer, quien además agregó que el de las 4 venía detrás. Pero, reitero, por lo menos hasta las 6.15 nunca llegó. En todo ese tiempo nadie de la empresa Flechabus se acercó a explicar qué pasaba. Es inaceptable que la oficina de Informes no tenga un medio (un celular, por ejemplo) para comunicarse con Flechabus o el micro en viaje para ofrecer una respuesta precisa. Quiero que Flechabus me pida disculpas por el maltrato recibido, me devuelva el dinero del pasaje y tenga la responsabilidad de avisar al público en caso de no cumplir con el horario anunciado. Y que organismos del Estado controlen cómo se presta el servicio de transporte. No resulta nada seguro subirse a un colectivo que tiene una demora más que considerable al itinerario establecido.

Marcela Isaías

DNI 13.882.097