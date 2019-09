La inseguridad nuestra de cada día

Hoy el nombre sorteado por la delincuencia ha sido Julio Cabal, asesinado cuando atendía el comercio familiar en la ciudad de Santa Fe. Gracias a las políticas de derechos humanos (para los delincuentes), Santa Fe se ha convertido en la provincia con la más elevada tasa de homicidios. El Departamento La Capital en su momento llegó a arañar la tasa de 30 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces ante el dolor y la indignación que provoca cada muerte a manos de la delincuencia se alzan voces reclamando justicia. Pero cuando vemos como le van atando las manos a la policía para que no actúe contra la delincuencia y la Justicia libera a los delincuentes aprehendidos, nos quedamos en silencio. Cuando el 11 de marzo de 2016, el joven policía Emiliano Navarro enfrentó y dio muerte a un peligroso delincuente que a mano armada había asaltado una rotisería en las inmediaciones de bulevar Gálvez y Belgrano, la información se centró en la angustia de las víctimas del delincuente, pero cuando meses después apareció un falso testigo afirmando haber visto que el policía "había asesinado" al delincuente y que la Justicia considerara a ese testimonio suficiente para encarcelar al policía, todos nos quedamos en silencio. Cuando por falsas acusaciones de delincuentes se procesó a numerosos policías de los distintos comandos radioeléctricos de la zona, seguimos en silencio. Entonces no debe sorprendernos que ese personal al ser comisionado ante un delito se pueda demorar deliberadamente por temor a encontrarse con los delincuentes y que luego la Justicia los encarcele por falsas acusaciones. El mensaje subliminal es "no se apuren, los delincuentes deben seguir libres". Para todas las víctimas, ahora es demasiado tarde. Somos cómplices de esos homicidios al habernos callado cuando le empezaron a atar las manos a la policía y a liberar ligeramente a los delincuentes. Podemos salvar muchas vidas si exigimos que se encarcele a los delincuentes, sean policías o no, pero que se defienda a rajatabla a los buenos policías. Ojalá suceda esto último antes de que sea demasiado tarde.

Los fondos del Ministerio de Acción Social

Entiendo que la campaña y las presiones de las organizaciones sociales a través de sus líderes acostumbrados a movilizar gente a cambio de generosas recompensas dinerarias, incluso para su propio beneficio, buena parte de la sociedad sólo tiene como futuro inmediato trabajar de piqueteros para seguir demandando hostilmente beneficios que actúan como lastre de los que sí lo hacen. Además, la exigua suma sirve solamente para aplacar la voracidad de otros enemigos sociales que responden al populismo, los caciques territoriales; ellos son los únicos destinatarios de esos fondos que luego traducen en miles de piquetes y en gastos que sostiene el Ministerio de Acción Social, quienes más allá de su interés por los más necesitados deberían auditar el pozo sin fondo en que se ha convertido este proceso de reivindicación social que ha destruido la cultura del trabajo de la Argentina. En breve figuraremos en el libro Guinness como el país con más piquetes (lo único que funciona) del mundo, esa vieja costumbre de querer figurar que nos identifica, cualquier inmoral se erige en dirigente social. Vergonzoso.

La lucha contra el narcotráfico

El comercio ilegal de estupefacientes es el problema más grave que padece nuestra sociedad. Por sus efectos nocivos a la salud de los consumidores, por su alto poder de corrupción, por estar íntimamente ligado a la seguridad ciudadana de todos. Como una epidemia se ha extendido por todos lados, sin distinguir clases sociales y siendo nuestra provincia de Santa Fe una de las más perjudicadas, con altos índices de violencia que colocan a la ciudad de Rosario y Santa Fe en los primeros puestos más tristes en el ránking de cantidad de homicidios dolosos por número de habitantes. Desde el primer día como intendente he mantenido la decisión política de intervenir en esta problemática que afecta al desarrollo social de toda la ciudad. El primer paso fue en el año 2008, traer a Gendarmería Nacional a Venado Tuerto, cediendo un espacio para su instalación y realizando múltiples aportes desde el presupuesto municipal. Fuerza de seguridad que se sumaba a la Policía Federal, que continúa ocupando un inmueble gracias al esfuerzo de todos los venadenses. Por último, fue la creación del Juzgado Federal, que gracias al acompañamiento de muchos actores locales pudimos ser testigos de su apertura, hasta llegar al punto de alquilar un edificio para su instalación. Ante la inexistencia de instituciones provinciales o nacionales, debimos abrir un Centro de Día Municipal para consumos problemáticos. En esta oportunidad, y a la luz de los allanamientos que se realizaron hace unos días, quiero manifestar mi satisfacción ante la tarea realizada. Tanto por los procedimientos que se llevaron a cabo por investigaciones realizadas por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, y por procedimientos dispuestos por parte del titular del Juzgado Federal de esta ciudad, Aurelio Cuello Murúa. Destacando la tarea de secretarios y demás empleados de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal, que me consta que han quitado horas de descanso y de compartir con su familia para estar sobre el trabajo. Y tan importante, fueron las tareas de campo realizadas por personal perteneciente al destacamento de Gendarmería Nacional, de la subdelegación local de Policía Federal y la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII de la PDI de Santa Fe. Como anécdota de todo este trabajo, me llevo el que los Buzones de la Vida dieron valiosos aportes a las investigaciones, lo cual demuestra el compromiso de todos los venadenses que no queremos más drogas en nuestra hermosa ciudad. Buzones de la Vida que desde el Municipio pusimos al alcance de todos. Es mi deseo que todo el camino recorrido siga creciendo institucionalmente. Que las gestiones municipales venideras puedan hacer crecer más las herramientas que dejamos y que no se limiten a realizar denuncias mediáticas, ya que la problemática es más compleja de lo que se ve a simple vista.

La batalla de Curupayty

Un 22 de septiembre de 1866, en el marco de acciones de la Guerra del Paraguay, se produjo la batalla de Curupayty en la que muchos soldados y oficiales rosarinos perdieron la vida. Las trincheras paraguayas resultaron inexpugnables. Compuestas de gran foso, grandes árboles volcados de frente a los atacantes y parapeto mural. Además, el ataque previsto para el día 17 fue postergado por intensas lluvias que transformaron el terreno a recorrer hacía el asalto de las defensas en un lodazal que retardó la carrera y facilitó el blanco a los defensores. Incluso, el bombardeo por parte de la flota brasileña fracasó por cálculo erróneo de la altura de tiro de cañón. Tras varias horas y considerando destruidas o debilitadas las defensas, callaron. Era el momento del ataque. El comandante general no consideró que, dado el terreno y las defensas intactas, el asalto frontal era un suicidio. A casi cuatro horas de intentos permanentes que ocasionaron a las tropas brasileñas más de 2.000 bajas y otro tanto a las argentinas, se ordenó retirada. El abanderado Mariano Grandoli había llegado al foso, lugar en el que 14 impactos lo derribaron. Era un joven de familia podría decirse patricia rosarina, que a los 16 años se incorporó al ejército como voluntario. Su cuerpo quedó allí. Aquí, quedó una carta a su madre: "Mamá, mañana seremos diezmados por los paraguayos, pero yo sabré morir por la bandera que me dieron". También la bandera por la que supo morir, hecha jirones con las manchas de su sangre, que puede verse en el Museo Histórico Provincial "Julio Marc", en el Parque de la Independencia.

