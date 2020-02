La inseguridad no cede en Rosario

Cómo duele la ciudad de Rosario, cuánta violencia, cuánto odio a los semejantes. Se apagan vidas producto de la delincuencia e impunidad. Días pasados, otra víctima fatal como consecuencia del accionar de los malvivientes. Esta vez fue un taxista que quería hacerse de unos pesos más porque el domingo venidero le quería festejar con un asado el cumpleaños número 14 a su hijo. En los últimos cinco años asesinaron a siete choferes de taxis y remises en Rosario. En lo que va de 2020 se registró más de una treintena de homicidios en la ciudad. Es un dislate esto, una tremenda barbaridad. Pasa el tiempo y la inseguridad en la ciudad es irrefrenable, inconmensurable. Si bien una parte importante de la organización delictiva está entre rejas, todavía deambulan numerosos malvivientes que asolan los diferentes barrios. Mucha gente no se asoma a la calle por temor a sufrir arrebatos, robos, y también la pérdida de la vida. Así es imposible seguir, ojalá se tome el toro por las astas de una buena vez.

Marcelo Malvestitti

¿Dueño de la verdad? (II)

Llevo leídas dos cartas de lectores que critican, aunque podría decir atacan, al autor de la carta "La muerte no absuelve", donde el autor cuestionaba la labor del fallecido juez federal Claudio Bonadío. En realidad lo que les molesta ,y por eso atacan, es la ideología política del autor. Es notable el odio y el desprecio con que se manifiestan, tal vez extrañan la supremacía del grupo social que gobernó anteriormente negando el conflicto social en nombre del diálogo y mientras tanto seguían construyendo políticas que agudizaban todos los conflictos sociales.

Eduardo A. Martínez

Cristina en Cuba y su denuncia de lawfare

En su presentación del libro "Sinceramente", la ex presidente ensayó una especie de paneo sobre las causas que la tienen como procesada e imputada por la Justicia, explicándoles a los cubanos que eso sucede por la persecución mafiosa a una familia (la suya), emparentando a dicha conducta con la mafia italiana, llevada a cabo por el lawfare, impulsado durante el gobierno de Macri. El penalista Maximiliano Rusconi afirma que para que el lawfare se materialice se necesitan tres protagonistas: "el amigo oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno". Hasta el final de su mandato varias de esas causas llevaban más de un año transitando la instrucción en Comodoro Py, lo cual contradice en parte aquella afirmación. El sistema judicial respondía a sus designios a través de la Procuradoría (Gils Carbó), los camaristas Freiler, Ballesteros, Farah, el ministro de Justicia (Alak) y su secretario y operador Julián Alvarez, el director de la AFI, Parrilli, el juez de la Corte, Zaffaroni. La mencionada Hotesur incluyó la anécdota que durante las 48 horas pedidas por Romina Mercado para copiar los "libros" se introdujeron cambios en los mismos (que incluían tachaduras, correcciones sobre "Liquid Paper", amén de que, según los peritos, la firma de Néstor Kirchner en esos libros es falsa), todos ellos descubiertos al ser devueltos los mismos. Sin el menor ánimo de intentar exculpar de los innumerables errores cometidos durante su pésima gestión presidencial, no queda claro cuál es el papel que podía haber cumplido en el lawfare denunciado por CFK, el ex presidente Macri, siendo jefe de Gobierno de la ciudad durante 2014, año en que se inicia la causa Hotesur. Sinceramente, se hace difícil avalar esa acusación.

Tomás Trelles

Ley de negacionismo

Con el mayor de los respetos me permito solicitarle al señor presidente de la Nación que, en el proyecto de ley sobre el negacionismo de la dictadura que enviará al Congreso, incluya sanciones por negar la quema de las iglesias en el año 1955, el adoctrinamiento escolar hacia la pareja presidencial en la década del 50, la arenga del presidente en el 55 al pueblo para que "caigan cinco de la oposición por cada uno de los suyos", "para los enemigos ni Justicia" y tantos otros actos reñidos con la democracia.

Roberto A. Meneghini