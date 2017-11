Era hora de que muchos dirigentes se animaran a instalar en la agenda pública "la industria del juicio laboral". En la práctica, es una de las causas que quitan competitividad a productos argentinos, producen inflación, restan objetividad al esfuerzo del que realmente trabaja y generan ganancias abultadas a personas mañeras, vagos, es decir malos empleados, y a profesionales corruptos que interceden con juicios y demandas. Con sorpresa muchos de esos abogados, algunos conocidos y mediáticos, son los que se rasgan las vestiduras cuando el presidente saca a la luz el tema en cuestión. Para los que transitamos buena parte de la vida, vivimos de cerca casos de muchos que se consideran "vivos" por los resultados obtenidos. Es verdad que está mal generalizar, pero las estadísticas de estos juicios en nuestro país nos muestran una desproporción notable entre los montos iniciales y las cifras finales. Lo que refleja una clara conducta de mala fe y de sentido común, que perjudica al trabajador honesto, a las empresas y por ende a la comunidad. Sobre todo las más perjudicadas son las pequeñas empresas a las que muchos dirigentes y políticos dicen, con bastante hipocresía, defender. Al ciudadano honesto hay que dejarlo trabajar en libertad para que aporte su creatividad y esfuerzo. Los subsidios clientelares, muy comunes en el gobierno anterior, crean costos y privilegios irritantes, y son caldo de cultivo para la corrupción. Todas estas cuestiones crean desventajas competitivas, hacen que la Argentina sea un país caro para vivir, caro para invertir y para acrecentar las exportaciones. Si no se trabaja y se razona sobre esta realidad, si no se le pone un límite al accionar de profesionales deshonestos, y si muchos juzgados laborales no trabajan con seriedad y sentido común, será muy difícil que nos desarrollemos como Nación. Como dice un refrán criollo: seguiremos corriendo a la liebre desde atrás.

Jorge Bustamante