La importancia de los biodigestores

La humanidad, no obstante estar viviendo el momento tecnológico más brillante de su extensa historia, se enfrenta a problemas de difícil resolución planteados por conflictos armados, desigualdad social, cambio climático, deforestación, contaminación, extinción de combustibles fósiles y acumulación de basura. Esta última cuestión preocupa a todos los municipios del mundo y el desafío consiste en reciclar las toneladas de basura originadas a diario. Para la mayoría de la gente la preocupación por los residuos consiste en que el camión recolector los retire puntualmente. Pero el tema va más allá de esa preocupación cotidiana, porque las millones de toneladas generadas diariamente en el mundo van convirtiendo al planeta en un gigantesco basurero. La clave en la lucha contra la basura está en su reciclado, para convertirla en productos útiles tales como abonos agrarios, biocombustibles y gas. Uno de los recursos para lograr ese propósito es la utilización del "biodigestor", que es un generador de energía renovable, que aprovecha materia orgánica como cáscaras de maní, hojas, estiércol, frutas, verduras y hortalizas entre otros desechos naturales. No es la solución mágica ni mucho menos, pero su implementación masiva puede colaborar en la ardua lucha contra la basura orgánica, reconvirtiéndola en biogás. La Universidad Nacional de Cuyo elaboró un manual para la construcción y operación de biodigestores, cuya introducción es la siguiente: "Los biodigestores son una valiosa alternativa para el tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias, ya que permiten disminuir la carga contaminante, mejorar la capacidad fertilizante del material, eliminar los malos olores y generar biogás el cual puede fácilmente reemplazar al gas natural". La provincia de Santa Fe es la que cuenta con mayor cantidad de biodigestores, y va a adquirir 105 más para escuelas rurales, de manera de proveerlas de electricidad, gas y calefacción. Lentamente la gente va ilustrándose acerca de los biodigestores industriales, agrarios y domiciliarios, comprendiendo que son soldados de un ejército que comienza a librar una complicada guerra contra el fantasma de la basura.

Edgardo Urraco

Construir un futuro para todos

Estimados senadores: tengo 16 años, y me dirijo a ustedes con el propósito de expresarles mi posición ante el tema sobre la despenalización del aborto. No solo soy consciente de que el aborto es un homicidio, debido a que sé con certeza que desde la concepción hay vida humana, como lo decreta la ley en el artículo 19 del Código Civil y varios científicos prestigiosos, sino que también se viola todo tipo de derecho del niño por nacer. Es evidente y está comprobado que la mayoría de las mujeres que deciden abortar no están lo suficientemente informadas para optar por otra opción que beneficie a ambas vidas. Creo que el Congreso al dictar esta ley está conformando con una realidad penosa en vez de buscar una solución humanitaria e inclinarse por una mejora para la mujer y el niño, y en definitiva para toda la sociedad. Creo que está de más recordarles el hecho de que ustedes juraron respeto y benevolencia ante la Constitución y leyes de nuestro país, que dejan claro que el derecho a la vida está por sobre todo derecho y deber moral que tiene un individuo hacia otro. ¿Qué sentido entonces tendrá que ustedes sean los representantes del pueblo si lo matan? No es una cuestión de salud pública, en el caso hipotético que hubiese un tipo de epidemia en la Argentina, ¿acaso mataríamos a los enfermos para que las enfermedades no se sigan transmitiendo? ¿No es que lanzábamos campañas para la prevención y detección de la enfermedad? ¿No hacíamos todo lo posible para curar a los afectados? Al parecer parte de la sociedad prefiere minimizar y disfrazar el problema quitando la dignidad humana al niño por nacer, llamando a niños "bolsas de células" o convenciéndose de que los embriones son su cuerpo, que ellas deciden. ¿Cuándo nos daremos cuenta que privar de la vida de cualquier manera es un atentado, un acto vil y descarado? ¿Por que no luchamos por mejores leyes de adopción? ¿Por una asistencia social a la madre desamparada? Optamos por el camino fácil, hasta que nos damos cuenta que las consecuencias que deja son las más difíciles. Siendo joven y partícipe de esta sociedad espero que ustedes me puedan ayudar y apoyar a construir un futuro sostenible que nos beneficie a todos.

Bernardita Torres

DNI 44.290.269





Se vienen tiempos difíciles

Vienen tiempos difíciles para que no se amplíe la tan odiosa grieta instalada en la sociedad argentina con motivo de las próximas elecciones, porque tanto los discursos como los comentarios de los políticos y de los partidarios del oficialismo y la oposición, estarán enfocados más en lo malo que hizo el opositor que enumerando los aciertos en sus gestiones. Distinto sería que cada partido incluya solamente en los discursos de campaña su plataforma política con el detalle de qué cosas realizará para mejorar la situación del país y el bienestar de la población, pero con la condición de que al final de su gestión, sean juzgados y condenados si no cumplieron. O sea, crear una ley para que la mentira en este caso se tome como "traición a la patria", y que se termine con lo que dijo un ex presidente que confesó que había mentido porque si no, "no lo votaba nadie". Tenemos la necesidad de crecer como sociedad, que los delincuentes, corruptos y estafadores tengan sus castigos, pero de arriba hacia abajo. Todos tenemos que cambiar y dejar de pensar que es solamente para los funcionarios, cada uno de nosotros también debemos obrar correctamente, cumpliendo con nuestras obligaciones, respetarnos, ayudando al que necesita, siendo honesto. Sé que suena a utopía, pero creo que es lo que deseamos muchos de los argentinos que nos preocupamos por el futuro del país.

DNI 6.063.819





Aborto y profilaxis

Mucho se ha dicho y se dirá de la exposición del doctor Albino en el Senado. Lo cierto es que nadie condicionó el contenido de su discurso. Mientras sus detractores se muestran espantados por sus afirmaciones, sus defensores, a mi modo de ver, intentan explicar lo inexplicable. Y no es que mi desacuerdo con Albino sea absoluto. Comparto su postura pro vida. Pero negando la eficacia del uso del profiláctico como mecanismo de prevención no sólo del HIV sino de muchas otras enfermedades de transmisión sexual le ha hecho un flaco favor a esta causa. Ciertamente, el uso del condón no es infalible, como no lo es ningún método de contracepción conocido. Pero la diferencia entre recurrir a su uso y no hacerlo es abismal. Al argumentar en contra de su uso, Albino ha descartado, a mi entender, una poderosa herramienta de persuasión en favor de la vida: existen alternativas al aborto. El uso del profiláctico no sólo previene embarazos no deseados, sino que, a diferencia del aborto, reduce significativamente el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. No es siendo intransigentes o difundiendo información errónea que podemos convencer a nadie, si es que eso es posible, sino con argumentos sólidos y razonables.

Juan Pablo Zucco