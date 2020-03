La importancia de la educación

El lugar ideal, inclusivo, que iguala las oportunidades, es sin lugar a dudas la escuela. Los inmigrantes, italianos, españoles y de otras nacionalidades, enviaban sus hijos a la escuela pública para que tomaran los usos y costumbres, una lengua, un idioma y una identidad nacional. Días pasados la Ansés, en una medida inexplicable, casi absurda, ya no exigirá el certificado de escolaridad para cobrar la Asignación Universal por Hijo, único requisito que aseguraba, aunque fuera de una manera parcial, la posibilidad de mejoras para los niños de los sectores más postergados de la sociedad. Llama la atención que las organizaciones sociales, los gremios docentes, los curas villeros y todos los que hablan con frecuencia de defender los derechos humanos y trabajar por los pobres, no exijan que ningún niño deje de concurrir a la escuela. No hay dudas de que el gobierno nacional, a través de la Ansés, promueve la victoria del "pobrísimo", donde la Argentina tendrá una sociedad cada vez más injusta y desigual. La educación es el bien más preciado del planeta, nuestro país debería tomar como prioridad para este segmento de niños carencientes, herramientas adecuadas y necesarias para que puedan desenvolverse en el mundo nuevo que nos espera.

Jorge Bustamante

DNI 7.796.562

Gracias, señor presidente

El presidente comenzó su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional expresando: "En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático. Yo me resisto a seguir transitando esa lógica" (Sic). Qué orgullo sentí por el reconocimiento que hizo de su accionar pasado inmediato. Ahora estoy satisfecho ante la seguridad de que, en lo sucesivo, no escucharé de su boca que aumentará el 20 por ciento el haber jubilatorio, que pondrá dinero en el bolsillo de los argentinos, que habrá medicamentos gratuitos para los jubilados, como lo sostuvo en la campaña electoral.

Roberto Meneghini

Accidente en un parador de la isla

El lunes 24 de febrero sufrí un accidente en un parador ubicado frente a Rosario. Fue en la isla de San Antonio, donde habitualmente disfrutamos muchos rosarinos de todas las edades. Aproximadamente a las 13.30 me dirigí al bufé a abonar el canon que te cobran para estar ahí, cuando de repente y debido al poco mantenimiento y el estado precario de las instalaciones, el piso se derrumbó y caí con el mismo, quedando parte de mi cuerpo y pierna atrapada entre las maderas. Las personas, aparentemente dueñas o encargadas del lugar, ignoraron el hecho completamente. No contaban con botiquín de primeros auxilios ni cobertura médica. Gente que se encontraba disfrutando el día como yo, corrieron a mi auxilio y me ayudaron a salir, ya que me descompensé debido a las lesiones recibidas y por mi diabetes. Caso contrario al de los dueños que me abandonaron a mi suerte y siguieron como si nada, lucrando con el lugar. En ningún momento me asistieron ni se preocuparon por mi salud. Horas más tarde, esperando para compensarme y poder manejar mi lancha, con ayuda de la gente y mi mujer, los dos solos pudimos regresar a Rosario para que me transladaran al Heca, donde me hicieron las curaciones y me enyesaron. Me gustaría que se dé a conocer mi caso porque somos miles los rosarinos que día a día, y más los fines de semana, vamos a disfrutar de estas playas y paradores sin saber que estamos en serio peligro debido al desinterés por la vida humana de estos comerciantes.

Héctor Daniel Di María