La Iglesia y sus números

Desde la época de los hijos de Constantino, al iniciarse la suspensión de los cultos paganos, arrancó la transferencia de bienes a las arcas cristianas. Toda su historia está atravesada por las mismas depredaciones a las que los señores feudales sometían a sus pueblos. Exigían diezmos y tributos. Competían para ocupar la cabecera de los enfermos que podían hacer donaciones. Ya en el 376, Valentiniano I prohibió a los clérigos y monjas visitar casas de personas próximas a morir, viudas y huérfanos. Los monjes hacían méritos orando en nombre de quien pudiese pagar por tan bizarra "prestación". El paquete de "liberación" incluía promesa de anulación de los pecados a quienes aportaban bienes o trabajo. Ya enseñaba Santo Tomás que el esclavo estaba temporalmente sometido al amo, pero que su espíritu era libre. Carlomagno, en el 811 d.C. solicitaba "que nos expliquen lo que entienden por renunciar al mundo…"; en el 2019 seguimos sin entenderlo. El Congreso les habilita un presupuesto aproximado de 150 millones de pesos anuales. Sostenemos sueldos de 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas. Subsidios a sacerdotes que se encuentran en zonas desfavorecidas. Un obispo afirma que no pueden llamarse "sueldos" dado que no les hacen retenciones propias de un salario ni pagan ganancias. A estos números hay que sumarle reparaciones de iglesias, subsidios para escuelas religiosas, exenciones impositivas y otros. Incluso instituciones que realizan una importante función social como Cáritas, En España, reciben de la Iglesia un aporte aproximado del 1 por ciento. Ningún exceso. La Iglesia dice que irá ganando autonomía paulatinamente hasta independizarse de la tutela económica del Estado, que mediante una ley de la última dictadura la favorece con recursos que pertenecen a toda la sociedad.Posiblemente pueda darse a esa importante suma de dinero un destino que sume a la tan necesaria erradicación de la pobreza.

Beatriz Salto

DNI 11.826.364

Que se suba a un Buquebus

Desearía contestarle a la residente uruguaya que escribió el último domingo en este espacio. Este gobierno hace casi cuatro años que está y nos destrozó la vida a los argentinos. Si usted está disconforme con el Frente Para Todos, no injurie ni agravie más. Corta la bocha; se sube a un Buquebus y se vuelve a su patria. ¿Para qué va a vivir en un país lleno de malandras? Lo único que le falta es hablar mal de Perón y Evita. ¡Cómo me gustaría saber si no se jubiló en la época de los Kirchner!

José Oliva

Venezuela, cada vez más cerca

El posible triunfo de la fórmula Fernández - Fernández hará que tengamos un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Los fuertes lazos y la afinidad ideológica y política del kirchnerismo con el gobierno dictador y criminal de Nicolás Maduro provocará una tendencia hacia la política venezolana como modelo, y si sumamos que Argentina seguro se retirará del Grupo Lima, que pide que Maduro se vaya del gobierno; y que además Bolsonaro anticipó que Brasil se retirará del Mercosur, Argentina se quedará aislada de la mayoría de los países democráticos de América y del mundo, quedando como socio sólo Venezuela. Es muy probable que en un país sometido al terror, donde la población emigra para no morir de hambre, donde la Justicia es adicta al gobierno, donde la violencia sanguinaria que reina a través de grupos de delincuentes afines al gobierno que asesinan a todos los que se oponen al régimen bolivariano, populista venezolano, sea trasladado a nuestro país. Todos los ciudadanos de bien tenemos que estar muy atentos porque es muy probable que tengamos que sufrir días aciagos por la inseguridad, la violencia, por una Justicia adicta y por muchas cosas más que los argentinos ya lo sufrimos hace muy poco tiempo atrás.

Juan Carlos Bressán

Satisfecho y agradecido

Como afiliado y jubilado de la Caja del Arte de Curar me siento muy satisfecho por la cobertura que nos brinda la obra social, ya que en varias oportunidades la he tenido que usar. Me he hecho estudios de alta complejidad, previos a una cirugía, y han respondido con la cobertura total en los servicios que necesité. Siempre fui atendido deferentemente con respeto y afecto por parte del personal. Desde ya, agradezco a la Caja que siga cumpliendo con sus servicios como me los brindaron a mí.

Miguel Angel Arévalo

Afiliado Nº 8328/00