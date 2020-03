Soy un simple ciudadano carente de todo conocimiento científico para opinar sobre medicina, por lo que comentan los medios pertenezco a la franja etaria de riesgo. Siento que soy candidato a las dos coronas, la del virus y la otra. No obstante, aún no tengo afectado el sentido común. Esta virulencia con la que se trasmite parece geométrica, sólo que algunos son portadores asintomáticos y otros (me incluyo) las potenciales víctimas. Es como la guerra de dos mundos de Orson Welles, uno es el mundo terráqueo tangible que nos toca habitar y el otro es el mundo invisible lleno de agentes patógenos que nos tratan de aniquilar, pero tanto hizo el hombre por mutarlos y usarlos en su provecho maliciosamente que no sería raro que sea producto de una manipulación genética. Si así fuese se fue de las manos y hoy la humanidad toda debe unirse sin diferencias religiosas, ideológicas, políticas ni intereses económicos para luchar contra este flagelo, es una causa a contra de la especie humana, espero que ninguna de las potencias capitalice esta desgracia a su favor. Ya no importa si comunicaron o no bien la noticia y de quién es la culpa, o si es importado o autóctono, está y no lo vemos.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Coronavirus: mejor prevenir

Dentro de las recomendaciones que recibe la población, sería necesario complementar con la desinfección de manubrios de los carritos de supermercados. Posiblemente, dentro de las restricciones, serán los pocos espacios de reaprovisionamiento que la población pueda utilizar. Las manijas o abrazaderas que la gente manipula, generalmente de plástico, se observan húmedos y/o con grasitud, caldo de cultivo de virosis en pandemia. Se debe aconsejar, inclusive ordenar por vía municipal, que los centros comerciales dispongan de un personal que limpie con alcohol al 70% o agua lavandina los comandos de los carritos, previo a ser utilizados por el cliente.

Leonardo Gentile Cappella

Momento histórico mundial

En este vapuleado 2020 ante la presencia de esta pandemia llamada Covid-19 (coronavirus), se indica prevención. Sabemos que la misma no sólo es educación sino, entre otras cosas, saneamiento ambiental. Pero si se vive en barrios carentes del agua necesaria, sin pavimentos, sin recolección de residuos, e higiene en las calles, si a las personas carenciadas no les alcanza el dinero para comprar jabón y alcohol, inútil será informar la importancia de lavarse las manos. Quizás estos virus tan efectivos como invisibles, nos están llevando a los humanos a lograr un punto histórico, para que los gobiernos y los pueblos despertemos de una buena vez y mancomunadamente comprendamos que no sólo son ellos los que nos están destruyendo. Por ejemplo: si se le enseña a una embarazada la importancia de las contracciones del útero para que sepa distinguir las que no son normales, quizás concurra a tiempo a la consulta y evite un parto prematuro; si se realizan la detección de la hepatitis B y C, quizás se evite llegar a una cirrosis; si se explica la importancia de usar métodos anticonceptivos adecuados cuando no se desee un embarazo, quizás se evite un posterior aborto; si se informa sobre el cuidado en las relaciones sexuales, se pueden evitar enfermedades como la hepatitis B, HIV, sífilis, papiloma humano, entre otras. Si se vacunan todos, según calendario, también ganamos. Si se combate el narcotráfico y se enseña que la droga mata, se salvarían muchos jóvenes. Si se encierra al ladrón, al alcoholizado al volante y al asesino, con verdadera justicia, quizás serviría de ejemplo. Si se exige el respeto de las leyes cabalmente, y, si de una buena vez paramos la barbarie del calentamiento global, la destrucción del planeta no se lograría. Prevención. ¿Quizás teníamos que llegar a este punto para entenderla? Ojalá el dolor nos enseñe a todos, como siempre, para que al menos reflexionemos y comencemos a trabajar en consecuencia.

Edith Michelotti