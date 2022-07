La fuerza de la mentira

“La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo, es la mentira”. Jean François Revel. A propósito de esta frase de Revel, si nos detenemos a observar, las propuestas de los políticos antes de las elecciones, veremos que más del 80% no se cumplen. Pero seamos justos, tenemos la gran responsabilidad de haberles creído y votado, de modo que somos tan culpables como ellos, que mintieron. Luego si los volvemos a votar, hay una frase de Einstein, que viene oportuna en este caso: “El hombre es el único animal que cree que, haciendo lo mismo tendrá un resultado diferente”. Los países de Latinoamérica, con excepción de Chile, Uruguay, y en cierta medida Brasil, parecen condenados a tener gobiernos populistas. ¿Cuáles son los inconvenientes de tener gobiernos populistas? 1. Persiguen el odio a la libertad individual. 2. Asumen un papel paternalista, prometiendo ocuparse de las responsabilidades y errores del ciudadano, pero mienten y no se ocupan. 3. Dividen a la sociedad en dos bloques: el pueblo y los explotadores. 4. La oposición y especialmente los neoliberales “son el demonio”. 5. Eliminar los contrapoderes. Prensa libre y Justicia independiente (para delinquir a discreción). 6. Corrupción y degradar sensiblemente el sistema educativo. 7. Alinearse con Cuba y Venezuela, ya que son sus modelos a seguir. Felizmente nuestro pueblo nunca permitirá alinearse a esos países, sin embargo ellos creen que sí. Este escrito está dedicado a, Cristina, Kiciloff, Zanini, Massa, Scioli, Alberto, imposible nombrar a todos. Pero, especialmente a Baradell, que contribuye a que nuestros niños crezcan subeducados, este personaje merece ser juzgado y condenado. El objetivo central del populismo es recaudar dólares, no moneda local porque no creen en ella, y lo hacen mediante trampa, mentira, falseando presupuestos de obras públicas. Léase, el testaferro Lázaro Báez y otros.