Si algo le faltaba a Cambiemos, luego de las derrotas electorales en las provincias, el malestar de sus aliados radicales, el libro de Cristina y el anunciado paro general del 29, la frutilla del postre es la participación de la ex mandataria en el encuentro del Consejo Nacional del PJ, pidiendo una coalición amplía y aceptando el cargo que se acuerde, en un gesto político no común en ella. No están bien las cosas en el PRO, y creo que Durán Barba va a tener que hacer horas extras para planificar los pasos a seguir del gobierno con vistas a las elecciones de octubre.

DNI 6.063.819