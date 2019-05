En el día que se conmemora una de las tragedias más terribles del pueblo judío, el Iom Ha Shoá, los antisemitas han recibido un baño de bendiciones por parte de una "actriz" necia e ignorante como Catherine Fulop. Realizó por radio Mitre declaraciones de tal tenor antijudío al que muchos nazis no pudieron llegar, pero proveniente de un personaje tan conocido en el mundo del espectáculo produce horror, espanto y agrega un grano de sal en la herida de los sobrevivientes. Sus aclaraciones, que comenzaron a darse por TV y seguramente será usada su presencia en todos los programas de panelistas del espectáculo, no hicieron más que ahondar en un pensamiento retrógrado e imbécil. Además de la superficialidad de la comparación entre Hitler y Maduro, demostró que jamás leyó una palabra sobre Holocausto: los "capos" y no los "sapos" fueron prisioneros judíos obligados a cavar sus propias tumbas o trasladar a los muertos a los incineradores, sacar las cenizas de sus hermanos de sangre y sepultarlas; inmediatamente eran fusilados por los nazis y desaparecidos en los hornos por otros prisioneros "colaboradores". Imposible perdonar semejante bestialidad y no repudiar fuertemente a quien pronuncia palabras llenas de necedad e ignorancia. Albert Einstein dijo: "Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro".

Jorge Rubnicius

