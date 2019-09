La estatura moral de Mandela

Hace una década se estrenó una notable película de Clint Eastwood titulada "Invictus". Narra los hechos que se sucedieron antes y después del Campeonato Mundial de Rugby celebrado en Sudáfrica en 1995 y que tuvo como protagonista central al presidente Nelson Mandela. Luego de estar preso durante tres décadas por ser negro, Mandela recuperó la libertad en 1990 y cuatro años más tarde fue elegido presidente por una abrumadora mayoría. En aquel entonces Sudáfrica padecía el oprobioso régimen del apartheid basado en la superioridad racial de la minoría blanca sobre la mayoría negra. El emblema del apartheid era el seleccionado de rugby, los Springboks. Mandela asumió para cumplir con un objetivo fundamental: terminar con el apartheid, unir a los blancos y los negros. Lo primero que hizo fue dar el ejemplo. Obligó a sus guardaespaldas negros a convivir con guardaespaldas blancos que habían trabajado para el presidente De Klerk. Luego no dudó en utilizar a los Springboks como prenda de unidad. Para ello contó con la inestimable ayuda de su capitán, Pienaar. La obtención del campeonato fue la frutilla del postre. Tanto en el Ellis Park como en las calles del país, blancos y negros se unieron para festejar el título. El fin de la grieta no hubiera sido posible si no hubiera estado en la presidencia un hombre de una estatura moral gigantesca, que fue capaz de perdonar a quienes lo encerraron, que entre el amor y la venganza optó por el primero. Ojalá algún día los argentinos elijamos a un presidente como Mandela. Recién entonces comenzaremos a dejar atrás la decadencia y la postración.

Hernán Kruse

¿Por qué estuvo cerrado Newell's?

El domingo pasado, en el cual se jugaba en Arroyito el clásico de la ciudad, nos dirigimos con mi familia, como hacemos todos los domingos y feriados, al club de nuestros amores, Newel's Old Boys, y del cual somos socios. Cuando llegamos estaba todo cerrado, no había partido oficial de fútbol ya que Newell's lo hacía de visitante. ¡Qué desilusión! Son los únicos días que podemos disfrutar y jugar al aire libre. Desearía que la CD explique los motivos por los cuales no se abrió el club en el estadio.

N. de la R: Las instalaciones del Coloso Marcelo Bielsa permanecieron cerradas al público durante todo el domingo pasado por disposición de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe en el marco del operativo de prevención.

Pelotero de la crueldad

Mi hija de 11 años asistió a un cumpleaños en un local de eventos infantiles. En el mismo se realizó una actividad como recreativa, que consistía en escribir "anónimamente" críticas o chismes de sus compañeros. Volvió muy angustiada. El lunes hablé con la dueña del salón y me dijo que es un juego que se hace en todos los salones. Le restó importancia al hecho de entregarle a un niño un papel y una birome para que critique a sus compañeros anónimamente. Un adulto es el que cree recreativo el empleo de la crueldad y la impunidad en un niño, y es el que le facilita el instrumento y habilita la acción. ¿Qué asesoría o supervisión tienen los salones de eventos en los supuestos "juegos" que emplean? Se habla de lo dañino de la tecnología celular sin control en manos de los niños y no se piensa en las consecuencias de ciertos supuestos juegos pensados por adultos, sin criterio ni responsabilidad, sin compromiso, pero con consecuencias.

Elecciones presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales, la acelerada marcha ascendente de la criminalidad y el delito actual, obliga al presidente elegido a desempeñarse en el mando con su mayor eficacia y dignidad. Y al pueblo elector, a ejercer el derecho de votar con su máxima conciencia y responsabilidad. Vaya como refuerzo a esta idea, el pensamiento de Emile Durkheim, brillante sociólogo francés (1858-1917), que en su libro titulado "Las reglas del método sociológico", dice, entre otras cosas, lo siguiente: "El deber del hombre de Estado no es empujar violentamente a las sociedades hacia un ideal que le parece seductor, sino que su papel es el de médico: previene el nacimiento de las enfermedades mediante una buena higiene y, cuando se declaran, procura curarlas".

Daniel E. Chávez

