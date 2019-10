La educación de los niños

Una vieja expresión, que data de los tiempos de Perón y Evita, dice: "Los únicos privilegiados son los niños". Sacándola del contexto político, quiero referirme explícitamente al alcance y a las dimensiones que tiene dicho enunciado, vinculándolo directamente con la buena educación, máximo logro que deben obtener los niños. Y, para ello, voy a relatar un hecho muy interesante que advierte sobre la necesidad de atender este principal derecho que tienen los mismos. Hace unos días fui a ver un partido de fútbol amateur. Al final del encuentro, cuando el árbitro se retiraba, un niño de 8 años se le paró al frente y lo increpó duramente, diciéndole: "Viejo, pelado y sucio, por qué no cobrás bien las faltas". El hombre lo escuchó y se dirigió al capitán del equipo que se encontraba en ese sector, fuera del campo, al cual le preguntó (señalándolo) de quién era ese niño. El jugador respondió que era su hijo y le preguntó por qué. "Porque cuando yo iba saliendo, me dijo viejo, pelado y sucio, por qué no cobrás bien las faltas. La verdad, me sentí muy mal por la actitud del niño", le respondió el árbitro. "Ah, si, perdona", le dijo avergonzado el padre del chico, a lo que agregó: "Lo que pasa es que él juega en un equipo infantil y repite lo que escucha que dicen los padres que van a ver los partidos". Cosa que de ser cierta, no me extrañaría, porque tiempo atrás, seguí a mi hijo durante cuatro años cuando jugaba en el campeonato de inferiores de la liga y vi que algunos padres tenían realmente muy mala conducta. Y acá viene a la acción la idea del privilegio de los niños. ¿No creen los padres que llevan a sus hijos a jugar en las divisiones infantiles e inferiores, o en cualquier otra parte, que deben ser moderados para comportarse en ese ámbito? ¿No consideran que deben educarlos a sus hijos para que desde ya sean buenas personas, principalmente, y luego buenos futbolistas? Consideren que en esta etapa de sus vidas, la buena educación es el principal privilegio al que deben acceder sus hijos.

Los analfabetos del siglo XXI

Los paradigmas absolutos se van cayendo como un castillo de naipes ante el soplo de la evolución. El fin de la historia, como preconizara Francis Fukuyama, duró menos que el transcurso de una generación (década). En buen romance, no todo lo pasado fue mejor, ni todo lo por venir es peor, y viceversa. Hay situaciones que requieren la aplicación de una "receta vieja" y en otras de una nueva. Los últimos descubrimientos en astrofísica y astronomía van demostrando como el universo, el planeta Tierra y el género humano evolucionan, inexorablemente. La robótica y la inteligencia artificial "invaden" todos los ámbitos del quehacer humano. Lo que permanece inalterable (menos mal) son los atributos esenciales de la condición humana: el amor y la pasión. Por ello, la aseveración de un destacado filósofo y lingüista que afirma que "los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir sino los que no sepan aprender, reaprender y desaprender, adquiere, en opinión de quién escribe, real vigencia.

Fein no responde, ¿Javkin responderá?

Dentro de unos días la Municipalidad de Rosario me dejará en la calle, sin indemnización, luego de 12 años de trabajo ininterrumpido. Soy uno de los muchos que trabajan con contrato y soy un trabajador municipal "temporario" desde hace siete años. Lo que significa que cada año me contratan sin contar la antigüedad y sin darme el pase a planta permanente, contrariando las leyes laborales y las prédicas electorales sobre la defensa del trabajador. Mónica Fein y Laura Capilla (secretaria de Desarrollo Social) dicen ser socialistas, pero "el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador", según su fundador, Juan B. Justo. Socialista soy yo. La gestión de Mónica Fein decidió ignorar su responsabilidad en mi caso y en el de muchos otros trabajadores que se encuentran en la misma situación. ¿Pablo Javkin hará algo, o confirmará el despido encubierto que prometen Fein y Capilla dentro de unos días? Por ahora, no responde a mi reclamo.