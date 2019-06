La diversidad patrimonial

Rosario fue construida en anillos. El anillo perimetral a los bulevares corresponde a la expansión de las viviendas unifamiliares de clase media, con hermosos ejemplares de las primeras décadas del siglo pasado. Hoy, ese patrimonio arquitectónico y cultural está siendo destruido sistemáticamente y reemplazado por bloques uniformes de hormigón de nuevos edificios de dudosa calidad constructiva. El macrocentro no necesita más edificios, y tampoco lo pueden soportar su sistema de distribución eléctrico, de aguas, de gas y de cloacas. Como un bosque nativo que es talado y reforestado con una única especie, se pierde de forma irreversible el patrimonio y el valor de la diversidad. Antes que sea demasiado tarde, es hora de delimitar un área amplia de preservación patrimonial y no extender nuevos permisos de demolición. La ciudad puede seguir creciendo en los anillos concéntricos siguientes, donde hay mucho menos propiedades de valor patrimonial, y donde un recambio arquitectónico y ocupacional sería un importante factor de desarrollo barrial. Sólo debemos observar e imitar lo que ya han hecho otras naciones, sobre todo en Europa, de manera consistente desde hace décadas. Los países no se permiten el lujo de destruir su patrimonio por ganancias y factores económicos que favorecen a unos pocos. Gracias por recibir la carta y por su atención. Los felicito por el diario.

Marcelo Marinelli

DNI 21.528.991

Paro y política

El paro nacional del pasado miércoles, que parecía ser un reclamo laboral, terminó siendo un evento netamente político y a las pruebas me remito. En medio de la conferencia de prensa que brindaban los dirigentes sindicales, un jefe comunal y presidente de un partido político de la provincia de Buenos Aires –sin una razón que justifique su presencia en ese lugar– tomó la palabra para promover y apoyar la candidatura a la gobernación del binomio Kicillof- Magario. Si bien ya nada debería sorprendernos y parafraseando a una verborrágica política contemporanea, debemos concluir que "todo tiene que ver con todo".

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Horrorosa gestión Pedretti

Hace nueve años decidí mudarme a mi querido Roldán. Mi barrio (Prados del Sol) se inició prácticamente junto con mi llegada. Entre los vecinos que fuimos llegando, con mucho esfuerzo, tiempo, dinero (bastante) y dedicación, fuimos trabajando para contar con los servicios básicos que necesitábamos para poder vivir. Me refiero a luz (el tendido eléctrico que tuvimos que donarle a la EPE, cables, postes de madera y hormigón), alumbrado público (compramos luminarias para poder alumbrar el barrio), y calles, toneladas y toneladas de piedras coloradas, alquiler de máquinas para el abovedado de las mismas y demás. Lamentablemente, no contamos en ese momento con la ayuda de la Municipalidad (ni materiales ni mano de obra), siendo ésta la responsable de la falta de estos servicios imprescindibles para vivir. Nueve años después y pagando religiosamente mis impuestos mensualmente, me encuentro con un municipio que sigue estando ausente, que no responde, que da respuestas vergonzosas ante los reclamos mínimos que uno puede hacer. Hace tres meses me encuentro reclamando y solicitando la reposición de una lámpara del alumbrado público, una lámpara, sólo una lámpara y no llega. Ni hablar de mantenimiento de calles, zanjeos, recolección de residuos.

Priscila Rodríguez

DNI 30.381.597

Las palabras no son inocentes

En un reciente debate entre candidatos a concejales por la ciudad de Rosario una de las participantes expresó que no estaba de acuerdo con que los efectores de la salud pública local tengan que atender a las personas que provienen de localidades vecinas, y que a su vez son inmigrantes. Estas expresiones no pueden sino generar repudio. En efecto, son de claro tono xenófobo. Jacques Lacan señaló que el lenguaje no es inocente. Las palabras no son meros enunciados, tienen capacidad de influir sobre los comportamientos humanos y sobre la realidad social.

Carlos Solero