La dignidad del pueblo islandés

En abril de 2016 estalló el escándalo mundial de los Panamá Papers. Dichos documentos revelaron, entre tantas otras, las identidades de algunos presidentes que eran dueños de sociedades off shore, de sociedades dedicadas al delito. Uno de los mencionados fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que no declaró su participación en una sociedad off shore que tenía junto a su esposa. Lo notable del caso fue la reacción del pueblo de ese país al tomar conocimiento del hecho de corrupción cometido por su primer ministro. Una imponente manifestación tuvo lugar en la capital de ese país nórdico, Reykjavik, para exigir la dimisión de Gunnlaugsson. Fue tal la presión popular que éste, finalmente, dimitió. El pueblo islandés no soportó que su primer ministro estuviera implicado en un hecho de corrupción y lo obligó a abandonar el cargo. George Orwell dijo en una oportunidad que los pueblos que eligen como presidentes a delincuentes de guante blanco no son víctimas sino cómplices. Pues bien, el pueblo islandés se negó a ser cómplice de un delincuente de guante blanco que había elegido como presidente. No es casual, por ende, que su nivel de vida sea óptimo. No lo es porque quien es elegido primer ministro no puede disponer a su antojo de los dineros del pueblo porque en caso de ser descubierto queda sometido al escarnio público. El pueblo islandés puso en evidencia su repugnancia por la corrupción enquistada en lo más alto del poder brindando un extraordinario ejemplo de coraje cívico y virtud republicana. No queda más que felicitarlo y reconocer la envidia que a uno le provoca como argentino.

Hernán Kruse