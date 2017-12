La desfachatez con nombre y apellido

La ex presidente faltó a dos citas en el Senado. Tomó coraje y asistió al cierre de la última sesión. Optó por la típica postura ofensiva, ordinaria, sin la elegancia imperial de su época de poder absoluto, hace sus ridículas apariciones impartiendo incoherencias a una multitud de intelecto apropiado para entender su filoso lenguaje "pueblerino". Le tira al gobierno que le ganó frases cómo ¿Son estúpidos?, haciendo referencia a que no saben gobernar. Se bambolea micrófono en mano, apoyada por intendentes k que reúnen la vecindad, la de condición humilde que acude por sentirse honrada con la presencia de la que hoy está procesada por varias causas, detenidas en Comodoro Py, tal vez por no hacerle pasar mayor papelón después del robo cometido en perjuicio de este país. Es cierto que el gobierno es estúpido, como asevera "la mariscala de la derrota" porque sólo unos estúpidos pudieron asumir la Presidencia obviando denunciar el enorme faltante de dinero dejando las arcas totalmente vacías. Ese es el problema y el escozor que sienten nuestros bolsillos deteriorados económicamente robados por ladrones que invadieron la Argentina de punta a punta. Que no tenga dudas la señora que saldremos a flote del tremendo robo del siglo, y si la Justicia "cumple" este país, en el futuro, será noticia y admirado y respetado en todo el mundo.

Amelia Sansone