La democracia imperfecta

Los medios de comunicación pretenden hacernos creer que la única opción real de elección resulta de estar a favor o en contra de alguien o de algunos. Cercenando radicalmente el criterio y la libertad de elegir u opinar libremente. Logrando mediante esa propuesta de vida política, que perdamos el sentido básico sobre lo verdadero y lo falso. Induciendo casi a no pensar en ninguna opción valiosa, salvo sea tomando posición "a favor" o "en contra". La oculta idea persigue anular la operación del pensamiento lógico, renunciando de modo inconsciente a la búsqueda de la verdad. La democracia admite, y hasta exige, la variedad de opiniones y partidos políticos, siendo sumamente tolerante con la manifestación de criterios contrarios o encontrados. Sin embargo, dicha tolerancia no asegura que analizar descaradamente entre valores tendenciosamente distintos sea inteligente y esclarecedor. Los individuos así condicionados, al adoptar una posición influenciada por la dicótoma de elegir según el criterio propuesto, exagerando luego un malinterpretado sentido de pertenencia, no consienten en examinar nada que les sea contrario a la posición adoptada. Limitando su capacidad de autodeterminación. Ratificando que dicho sistema no posee una moral propia, pues no persigue una verdad única, ni tampoco así la podrá encontrar. Demostrando además, que nunca una democracia puede ser más perfecta que la sociedad en la que se aloja. Hoy las evidencias demuestran que su eficiencia depende, inexorablemente, de la moral de las personas que dicen representarla. Napoleón, criticando a políticos mentirosos y medios acólitos decía: "Nada resulta bueno en una sociedad donde las palabras contradicen siempre los hechos".

Norberto Ivaldi

Cuidado con la fábula

A todos aquellos que piensan votar a Gómez Centurión o a Lavagna, o a Espert, les recuerdo la siguiente fábula: "La hormiga votó por el insecticida, por odio a la cucaracha. Murieron las dos, y también el grillo que votó en blanco".

Roberto Meneghini

DNI 6.069.678

Agradecimiento al Pami

Quiero expresar mi agradecimiento a la auditora del Pami, quien se preocupó para que se autorizara la operación de Parkinson de mi señora. También a los doctores que la operaron, neurocirujano Javier Toledo; neurólogo Mauricio Chamorro; y a la empresa Medtronic que proveyó los insumos. A todos ellos mi eterno agradecimiento.

DNI 5.880.505

En tres días nos jugamos el futuro

Las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández sobrepasan lo patético. Después de declarar que el tipo de cambio estaba atrasado, que fue lo que realmente disparó la cotización del dólar (y no la presunta orden de liberar el tipo de cambio), después de haberse contradicho una y mil veces y de formar parte del gobierno que dejó a nuestro país en un caos, con un Banco Central en rojo, decenas de miles de empleados públicos pasados a planta permanente al día siguiente de haber sido derrotados, más de una década de robo, corrupción y autoritarismo, tiene el descaro de condicionar la gestión actual. La intención es evidente, pretende obligar al actual presidente, en caso de ganar las elecciones (en eso no se equivoca, es lo más probable) a que tome las medidas de ajuste que su actual candidata a vice rehusó a tomar cuando perdió. De hecho, Cristina Fernández ordenó a sus ministros que no se reunieran con los ministros entrantes, un acto sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿Esto es lo que nos espera de ganar la dupla Fernández? Ominoso.

Juan Pablo Zucco

El prototipo de muchos argentinos

El domingo del Día de la Madre, le pregunté a un amigo de 65 años qué pensaba de las elecciones presidenciales. A lo que me respondió: "Yo no voy a votar a Macri porque me tocó el bolsillo". "Pero los otros se afanaron todos los dineros públicos", le respondí. "Ah, de los dineros públicos no me importa. A mí me importa el de mi bolsillo", me contestó.

Daniel Chávez

DNI 12.161.930