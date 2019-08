La culpa es también nuestra

Cuando analizamos el porqué de las dificultades sociales no debemos prescindir de la falta de protagonismo, predisposición, desinterés de mucha gente. Existen quejas al poder de turno por la crisis que atraviesa a nuestro país, pero no es solamente por la inoperancia de un gobierno, hay culpabilidad también de un sector social que hace todo al revés de cómo deberían funcionar las cosas. Seamos sinceros, priman el facilismo, el desgano, la falta de compromiso con aquello que hacemos en lo cotidiano, la desobediencia a eso que está establecido desde hace tiempo, la soberbia y arrogancia, como otras tantas formas de obrar equivocadas. Está claro que el presidente de la Nación y los ministros de su gobierno no estuvieron ni están a la altura de las circunstancias, que prometieron bienestar para la gente y eso nunca ocurrió, al contrario, aumentaron la pobreza e indigencia. Pero miremos también para adentro nuestro, realicemos un minucioso examen de lo interior para saber en qué fallamos. Es cierto que hay temas en los que no podemos intervenir, son inaccesibles porque están relacionados con las formas de gobernar un país y la de proporcionar soluciones a los numerosos problemas de los ciudadanos, sin embargo hay otros que nos pertenecen como actores sociales, que no debemos eludir, por ejemplo la buena convivencia, el respeto, ser personas honorables, tomar conciencia de cada acto de la vida. Acá no podemos responsabilizar a la dirigencia política, somos nosotros los generadores de semejantes barbaridades.

Marcelo Malvestitti