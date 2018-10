La crisis y el turismo

Como publicó La Capital en su edición del domingo 30 de septiembre pasado, la hotelería, la gastronomía y el comercio en general de Rosario, manifiestan sentirse afectados por la conocida crisis económica que se hace sentir en la ciudad. Y en el marco de esa situación, las autoridades del municipio y las cámaras más representativas de la actividad rosarina tratan de agudizar la creatividad para reactivar el movimiento turístico que, como se ha dicho siempre, es la "industria sin chimeneas" por generar divisas sin maquinaria, productos químicos ni otros factores contaminantes que afectan al medio ambiente. Claro que, como toda industria, el turismo requiere de importantes elementos para funcionar y generar riquezas. Rosario cuenta con esos elementos que se materializan en sus parques, el Monumento a la Bandera, el aeropuerto, el casino, sus torres ribereñas, el puente a Victoria, salones de espectáculos y convenciones, así como hoteles, teatros, restaurantes, cines, negocios, shoppings y su máxima estrella: el río Paraná. Desde hace años hay propuestas para realizar un complejo turístico de alta categoría en las islas, pero como pertenecen a Entre Ríos la cuestión se complica. Pero emprendedores locales ofrecen distintas opciones con veleros y lanchas que son atractivas para residentes y turistas. El complejo en las islas sería un poderoso imán para argentinos y extranjeros. Habría que aunar intereses, decisiones y proyectos con autoridades y empresarios entrerrianos; una acción conjunta que Rosario y Victoria necesitan para que su convocatoria turística sea más importante aún que en la actualidad.

Edgardo Urraco

Un país sin retorno

"De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto". Esta extensa frase fue dicha en un discurso en La Haya en el año 1907 por el escritor, jurista y político brasileño, Ruy Barbosa de Oliveira. Siendo apodado desde entonces "El Águila de La Haya". Esta extensa frase fue descubierta por algunos periodistas en el celular del fiscal de la Nación, Carlos Stornelli, cuando hace unos días absolvieron al ex presidente Carlos Menem, luego de un juicio que tardó 23 años. Si usted señor, señora, tiene esperanza de que la Argentina alguna vez llegue a parecerse, por ejemplo a países como Canadá o Australia, con quienes muchas veces nos comparamos, yo le aconsejaría que no pierda más el tiempo. La ruindad que existe por estos días en nuestro país no merece ni siquiera un liviano análisis. Lo nuestro, se lo digo con mucho dolor, no tiene retorno.

Felipe Demauro



Honrarás a tu madre

La madre, como cofundadora de una institución cuasi sagrada, la familia, ha sido fuente inspiradora de historias de muchos escritores y compositores. Hay un relato que dice: "Cuando te sientas abandonado en este mundo, recuerda que siempre habrá una persona que seguirá de pie confiando en ti, tu madre". Cuando presientas que todo se derrumba, que tu vida no tiene sentido, piensa en ella. En una película que vi en mi infancia, "Honrarás a tu madre", hay un instante, casi sobre el final, muy intenso, cuando el hijo bueno, tras haberla buscado con desesperación encuentra a su madre (ya anciana), arrodillada, fregando los pisos de un viejo hotel, fundiéndose en un abrazo, llanto y besos. El sentimiento hacia los padres hoy está en crisis. El amor a los padres era eso que no lo interrumpía ni siquiera la muerte, porque trascendía a los hijos, perpetuado como legado ancestral. Porque eran ellos quienes tomaban la posta del ciclo de la vida, traspasándolo a los suyos por los siglos de los siglos. ¡Feliz día, madres!

Juan José de Guzmán



Sólo hablan de un equipo de la ciudad

Me hago esta pregunta dado que en un programa deportivo dominguero de Canal 5, todos los domingos, un periodista habla siempre de un solo equipo de la ciudad, que es Rosario Central. Los otros dos jóvenes periodistas que lo acompañan en ese mismo sitio actúan de idéntica manera, no así el señor Eduardo Luis, dada su experiencia en el periodismo. No es lo mismo que cuando estaba el experimentado Luis Yorlano, cuya desaparición sentimos profundamente. Por ese motivo, mi señora y yo dejamos de ver el programa en forma definitiva. Una lástima.

