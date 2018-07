La erosión, con la consecuente pérdida de nutrientes, es la enemiga de la tierra cultivable y sus principales esbirros son las inundaciones, la nieve, las lluvias intensas y el viento en complicidad con las sequías. Algunas prácticas de siembra también son responsables de la erosión, una cuestión cuya resolución es compleja por los métodos de laboreo y los temas económicos en juego. Por ejemplo, arar los campos en pendiente en el sentido de la misma, facilita el arrastre de tierra fértil por el agua de las lluvias. No rotar los cultivos y pasturas (monocultivo) es perjudicial para la fertilidad de la tierra y en el caso de la soja, ese sistema se denomina con el neologismo sojización. Pero además de restar nutrientes a la tierra, el monocultivo origina erosión; opinión sustentada por la Federación Agraria Argentina y refutada por la organización de siembra directa Aapresid. A propósito, la siembra directa en la que no se ara y se deja el rastrojo, reduce la erosión. Por su parte, la deforestación es causal de erosión en los terrenos donde es realizada. Claro que la degradación del suelo no se debe sólo a la erosión, sino a distintos factores como entre otros, salinización, contaminación, compactación y acidificación. Esos factores hacen que un 33 por ciento del suelo en el mundo esté deteriorado, significando una verdadera problemática mundial. La degradación de la tierra productiva va en detrimento de la vida humana, y esa certeza inspiró al investigador estadounidense Dr. Hugh Hammond Bennet, para estudiar los motivos que disminuyen la capa fértil del suelo y cómo minimizar esos motivos. Su deceso se produjo el 7 de julio de 1960 y en su homenaje, se instituyó la fecha del 7 de julio como Día Mundial de la Conservación del Suelo. Argentina adhirió a esa conmemoración en 1963, mediante un decreto del presidente Arturo Illia. El 7 de julio no es una fecha conmemorativa muy arraigada en nuestra sociedad, que no es mucho lo que puede hacer en favor de la conservación del suelo, como no sea exigir mayor compromiso de los distintos actores agropecuarios y políticos, como asimismo respaldar la acción de las estaciones del Inta y de las organizaciones ambientalistas.

Paren el camino al precipicio

Cuando leo un titular, detallando que el 60 por ciento de los asalariados no cubre la canasta familiar, que la escala del dólar no para, como simple ciudadano, pregunto ¿no tienen ninguna solución? Creo que si el actual gobierno no analiza fríamente la verdad, explicando hasta que el pueblo entienda que estamos pagando el robo de 12 años de corrupción, más equivocaciones del actual poder, que algunas veces rectifica, pero no basta, porque estamos en la lona, con excepción de los que se hicieron millonarios, con dinero del Estado. La prueba, algunos importantes ministros presos. Fui capitán de un petrolero. Práctico del río Paraná, asesor de dos Prefectos Nacionales, fui gerente de Navegación de la flota YPF, presidente de un Centro de Estudios Marítimos, tuve una empresa de pilotaje. Fuimos cuarta potencia mundial, granero del mundo, primeros en educación en Sudamérica, con brillantes científicos que siempre fueron tentados por países extranjeros. Tenemos una Nación quebrada, con deudas, con más pobres, con un pueblo que no llega a fin de mes. La inflación no da tregua a los consumidores de menos recursos. Se cubre el aumento del precio-dólar con miles de millones del Banco Central. No compran dólares los que no llegan a fin de mes. Se calcula menos del 10 por ciento. Compran los bancos, los millonarios que se hicieron en el anterior gobierno. Ahora tenemos un juicio, por la compra de YPF no siguiendo el camino legal, responsabilidad de la ex presidente. Es hora de parar la pelota. Traten de hacer un acuerdo tipo "Palacio de la Moncloa". Participen todos los importantes. Paren el camino al precipicio.



DNI 4.340.294¿Qué le pasa a Lilita Carrió? Si no me equivoco, en un programa días pasados dijo que había que apagar el televisor, no sé si es para economizar energía o para no escuchar algunas sandeces que incluso ella propala. Primero arrancó con las changas, luego con las coimas, siguió tratando de convencernos que La Plata estaba a 200 kilómetros de CABA. No necesito que me expliquen sobre las bondades de la propina porque lo práctico de toda la vida y se lo he enseñado a mis hijos, es un emolumento dado en compensación por la atención recibida. Tampoco la pavada que la misma es una fuente de generación que motoriza la economía, se fue a la banquina la diputada, quién me simpatiza. El jefe espiritual de ella que nos aconseja no usar la calefacción en nuestro hogar; Alberto, de Alta Gracia, que dice que le afectamos su trabajo de zapatero con el consumo de energía eléctrica; Susana, de Mendoza, que no usemos el gas, no puede hacer los ravioles en su fábrica de Tupungato; Luis, el plomero del Titanic, que no usemos el agua porque se viene la guerra del agua. Particularmente, me incliné por el veganismo porque Francisco, el carnicero, me cortó el crédito. El agua de lluvia es exquisita, en casa ando vestido con la ropa que usaba cuando iba a la base Marambio. Al menos, tampoco uso heladera, no tengo nada que guardar y las cosas se mantienen a temperatura ambiente. Así que pienso que son muchos los beneficios colaterales. Bueno, ya que se trata de tomárselo con buen humor por parte de los dirigentes, también hago mi aporte como ciudadano de a pie, mientras espero el brasero en 18 cuotas.DNI 8.634.022Con mucho dolor, con tristeza, con pena sigo asistiendo en estos últimos treinta y pico de meses como siguen destruyendo algo tan sublime como es la democracia. La vil, despreciativa, conservadora, colonialista clase gobernante ejerciendo su poder como si nuestra patria fuera una estancia (llamo al diálogo pero hacés lo que yo dicto, salgamos juntos de la crisis que yo provoqué pero saldala vos). Que paradoja, o que hipocresía de parte del oficialismo. Pero, argentinos, miremos la oposición, que llena su boca de progresismo, de legislar para los que más lo necesitan en momentos que la sociedad necesita, ante tanta turbulencia, paz, claridad, y genuinos actos que vociferan que es real, todo lo contrario. Dañan la investidura de sus propios congéneres ante la sociedad, se mofan y chiflan de sus formas físicas haciendo violencia de género. Tienen actitudes patoteriles cuando le enrostran tal o cual malversación de fondos, ambos bandos se quejan porque tienen que deliberar más de doce horas, cuando un magro salario para cubrir necesidades insatisfechas es de 14 a 16 horas diarias. Se quejan porque deliberar hasta el amanecer es insalubre, y ¿acaso no lo es para los que laboran en horario nocturno? Me parece, querida clase política, que es hora de que se jubilen, o mejor dicho apártense del carril que circulan y dejen pasar a los jóvenes políticos que sí llevan en s interior el ideal de una patria sana, porque ustedes ya están decrépitos y vetustos.Julio BertoriniDNI 14.143.121Con la sanción de la ley Justina, de Trasplantes y Donaciones, el Congreso ha tenido una de las actuaciones más trascendentes en mucho tiempo. Qué bueno sería que pudiéramos como país coronar un año histórico (no por los resultados económicos, que son malos), sí logrando cambios en la Justicia que beneficiasen como la ley citada, al conjunto de la sociedad, impactando decididamente en los tiempos de resolución de causas que hoy duran una eternidad y muchas veces terminan prescribiendo, con lo cual, cada vez que esto ocurre, la injusticia le gana un round a la justicia. Porque además un acusado puede representar a la sociedad en el Congreso y hasta candidatearse mientras no haya sido desaforado. Si la "presunción de inocencia" para los procesados por la comisión de un delito concluyera junto con la etapa de instrucción (siempre y cuando el juez de primera instancia dictara el procesamiento) esa figura de "inocente hasta que se demuestre lo contrario" daría paso a la de "Inversión de la carga de la prueba", debiendo otorgársele al acusado entonces, tiempos precisos, dentro de los cuales demostrar con indicios concluyentes su inocencia. Seguramente se terminarían "las jugarretas" a las que nos tienen acostumbrados los abogados defensores para dilatar los tiempos y correr plazos (petición de aplazamiento y reprogramación de audiencias, proposición de conflictos de competencia, solicitud de recusación y nulidades, peticiones reiteradas e innecesarias, renuncia y/o cambio de abogados, interposición de hábeas corpus, solicitud de pruebas en el exterior, etcétera). Lograríamos una Justicia más eficiente y cambiaríamos el tiempo verbal del "será justicia" por el de "se hizo justicia" .Juan José de GuzmánLa ciudad está triste, el país está triste. ¿Será la tremenda inflación que todo lo corroe? ¿Será el salario del miedo, de los jubilados, serán los aumentos de los servicios y demás aumentos? Por eso la ciudad y el país están tristes y de muy mal humor. Y lo peor, nadie lo puede evitar, aparentemente, por ahora. Entonces seria bueno que una vez más tratemos por lo menos de no empeorarlo, de no tratarnos como enemigos. Que comprendamos que nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. Sería bueno también que nuestros gobernantes, legisladores, jueces y empresarios demuestren su patriotismo bajándose los sueldos y ganancias. Nuestro país se ha convertido en uno de los más caros del mundo. Me parece que ya es hora de empezar a hacer otros tipos de ajustes económicos y no siempre a la población.DNI 6.047.844