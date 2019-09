La colecta "Más por menos"

Este año se cumplen 25 años del fallecimiento de monseñor Jorge Gottau, primer obispo de Añatuya, Santiago del Estero, y creador de la colecta nacional "Más por Menos", dirigida a apoyar las diócesis más pobres de nuestro país. De dicha colecta —días pasados cumplió 50 años—, los fondos se destinan a numerosas tareas humanitarias y sociales que involucran a la asistencia de excluidos, incluidas las comunidades aborígenes e infraestructuras de obras en comedores, hogares, albergues, centros de salud y en la lucha contra adicciones. En general no somos conscientes del trabajo generoso, silencioso que tanta gente lleva adelante en nuestro país, poniendo el cuerpo a la adversidad y el espíritu a la construcción de esperanzas, esfuerzo que todos podemos ayudar a sostener en el tiempo. Unas palabras también para el voluntariado social; al voluntario lo mueven dos razones principales, la creencia de que puede transformar la realidad y el convencimiento de que puede cambiar la vida de algunas personas. Esta colecta anual permitirá seguir conectando las necesidades insatisfechas de muchos con los recursos en manos de otros, y así superar las desigualdades que atraviesa nuestra sociedad, con un amor solidario y activo. No dudemos en acercar nuestra contribución cuando se nos solicite, colaboremos en la medida que podamos. Cada peso invertido cuenta y los responsables rinden cuenta en forma prolija y transparente de sus destinos. Demos más para que otros sufran menos.

Jorge Bustamante

DNI 7.796.562

Una situación insostenible

Tengo una movilidad con la que llevo chicos del programa Nueva Oportunidad contratado por la Municipalidad de Rosario, la cual es anual y renovable todos los años. O sea sin vacaciones ni aguinaldo, ni nada, y encima después de las elecciones no nos pagaron más. El último mes que cobramos fue junio y en dos veces. Volvió a aumentar el combustible, más el seguro y todo, no saco ni para los gastos de mi familia, y las referentes quieren que trabajemos normal. Quisiera saber qué piensa la señora intendenta, si podría vivir sin cobrar tres meses. Esto ya es insostenible, ojalá pudiéramos tener una respuesta favorable. Sabemos que la situación está difícil para todos pero esto ya es abuso, y al ser contratado nadie nos defiende ni se hace cargo. Ojalá se pueda encontrar una solución para mis compañeros y para mí. Desde ya, muchas gracias por dejarme expresar.

Héctor Volpe

Homenaje a Manuel Belgrano

Los integrante del Instituto Belgraniano de Rosario, reunidos en la Catedral el pasado 21 de septiembre, participamos de una misa en memoria del Creador de la Bandera, Manuel Belgrano, y de quienes lo acompañaron el 27 de febrero de 1812: María Catalina Echevarría de Vidal, quien confeccionó la bandera; el párroco Julián Navarro, quien la bendijo; Cosme Maciel, el delegado santafesino que la enarboló, y el "Ejército y pueblo que juntos la juraron al grito de ¡Viva la Patria!". También por los caídos en la Batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, y los ex integrantes del Instituto Belgraniano que nos dejaron. Los Belgranianos con esta celebración nos adelantamos a los homenajes por el Bicentenario del deceso del prócer y héroe de la Patria que entró a la Eternidad el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires. El párroco celebrante invitó a los presentes que observemos un instante el vitreaux del atrio del templo "donde está concentrado el hecho histórico más grande e imperecedero de la vida y obra de Belgrano, la Creación de la Bandera en Rosario, junto al río Paraná", dijo.

Luis Angel Maggi

Los números claros

Pese a que Mauricio Macri había prometido con mucho tino que no iba a hacer campaña para dedicarse de lleno a su gestión en la recta final, terminó en el Jardín de la República inaugurando un jardín vacío tipo Stanley Kubrick, que según él fue construido con dineros de la valija de Antonini Wilson. Viendo las fotos publicadas de la "escuelita" (que aún no funciona) estimo que el costo de construcción, suponiendo que la comuna donara el terreno, no pudo haber excedido los 25.000 dólares. Supuestamente, se construyeron dos jardines idénticos, uno en Tucumán y el otro en Oberá, Misiones, con el total de la suma confiscada. Como es sabido, la valija de Wilson contenía casi 800.000 dólares. La pregunta del millón es: ¿qué hicieron con el resto? Estamos hablando de casi 750.000 dólares. Si me equivoco en el estimativo, pues que los contratistas muestren recibos.

Leonardo Peusner