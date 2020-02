La coherencia de un "loco"

Basado en argumentos para justificar su constante enfrentamiento con los cronistas deportivos y respondiendo al mote de “vende humo”, que él atribuye el periodismo argentino, Marcelo Bielsa dijo: “Hace muchos años que me irrita el daño que hace este tipo de gente. No es personal, pero tienen un constante procedimiento destructivo, que no busca otra cosa que no sea el conflicto”. En consonancia, respondiendo a un periodista de un diario francés que lo acosaba, afirmó: “Usted va recorriendo todos los segmentos para encontrar la forma de dividir. Como yo asumo toda la responsabilidad y no culpo a nadie (salvo a mí mismo), lamento que L’Equipe (el medio) sea representado por una persona que recorre posibilidades sin ninguna formación”. Siguiendo con su dureza, poniendo en dudas la formación periodística, agregó: “Supongo que el historial de usted como periodista debe responder a esa intención de dividir y friccionar. Es su apreciable forma básica, ya que a falta de capacidad apela al amarillismo”. Y remató: “Entiendo que hay una sola manera de evitar esto: ganar todos los partidos. Más allá de que no lo consigo habitualmente, sé perfectamente que en la Argentina, pero en el mundo también, el apoyo incondicional sólo te lo da el triunfo. En Argentina el periodismo confunde tendenciosamente y en momentos de malos resultados lo que es explicación, lo que es justificación y lo que es excusa, que son tres formas distintas de ver la realidad”. Para quienes se sientan afectados por “la supuesta locura” de este señor, se aconseja una urgente terapia de grupo.

Norberto Ivaldi

Harto de tanta hipocresía

El planteo del ministro de Trabajo, Carlos Moroni, llama la atención en varios aspectos. Primero porque, sorprendentemente, menciona un hecho ineludible: la expectativa de vida en nuestro país viene creciendo paulatina e inexorablemente. No menos cierto es que, tarde o temprano, la edad a la cual se acceda a la jubilación deberá elevarse. No es costumbre de un funcionario, y menos de uno de este signo, el decir la verdad, ni siquiera en casos como este, cuando de hecho la verdad juega a su favor. Pero, ¿no pertenece el ministro a una agrupación política que en su anterior gestión afirmaba que elevar la edad jubilatoria restaba a los jóvenes la posibilidad de incorporarse al mercado laboral? ¿Y no fue acaso la misma agrupación que durante la gestión de Macri amenazó con incendiar el país si se elevaba la edad jubilatoria? Tampoco debemos olvidar que fueron los mismos que crearon los programas “Fútbol Para Todos” y “TC Para Todos”, cuyos fondos fueron extraídos de la Anses. También fueron quienes quitaron una parte de sus haberes a millones de jubilados y se resistieron a revertir la medida a pesar de los continuos reveses judiciales. La Corte Suprema, claramente kirchnerista, sólo falló en favor de los jubilados cuando la derrota del FPV a manos de Cambiemos fue segura. Fueron también los mismos que impulsaran las violentas protestas contra la modificación de la ley del Cálculo de Haberes Jubilatorios, que garantizaba que los jubilados y pensionados mantuvieran su poder adquisitivo y que no incluía la elevación de la edad jubilatoria. Da que pensar.

Juan Pablo Zucco

Estacional, como las golondrinas

Así comenzaba una de sus colosales rimas Gustavo Adolfo Bécquer: “Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar”, haciendo mención a la modalidad de las aves de emigrar y establecerse para permanecer en ciertos territorios durante la estación de verano. Tal vez la comparación se trate de una irreverencia, pero las curiosas declaraciones de Santiago Saín, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe –mientras los medios marcan “los asesinatos superan en la provincia los días transcurridos en 2020”– en las que asegura con total liviandad que “la ola de crímenes en Rosario es estacional y habitual para enero y febrero” como inmediata respuesta al asesinato de un joven días atrás, y cuyo cadáver mostraba nada menos que 40 orificios de entrada y salida. Por sus liviandas, sus palabras nos tientan a catalogarlas como frívolas y superficiales, o simplemente rayanas entre la hipocresía y la imbecilidad.

Marta Escobar